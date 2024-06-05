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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/odessa-1950784677.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 05.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает в среду издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:17
2024-06-05T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает в среду издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области тревога не объявлялась. "Одесса, сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html
одесса
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в мире, одесса, украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

"Зеркало недели": в Одессе на юге Украины прогремел взрыв

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает в среду издание "Зеркало недели".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области тревога не объявлялась.
"Одесса, сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
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