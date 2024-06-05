https://ria.ru/20240605/odessa-1950784677.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 05.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает в среду издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:17
2024-06-05T19:17
2024-06-05T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает в среду издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области тревога не объявлялась. "Одесса, сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html
одесса
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Зеркало недели": в Одессе на юге Украины прогремел взрыв