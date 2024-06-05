https://ria.ru/20240605/odessa-1950784677.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 05.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает в среду издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:17

2024-06-05T19:17

2024-06-05T19:17

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает в среду издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области тревога не объявлялась. "Одесса, сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html

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украина

одесская область

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