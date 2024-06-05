https://ria.ru/20240605/obvinenie-1950774938.html
США с союзниками обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО
США с союзниками обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО - РИА Новости, 05.06.2024
США с союзниками обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО
США и партнеры по разведкоалиции обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО для участия в подготовке собственных авиаторов, совместное заявление... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:40
2024-06-05T18:40
2024-06-05T18:40
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. США и партнеры по разведкоалиции обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО для участия в подготовке собственных авиаторов, совместное заявление распространено от имени альянса "Пять глаз", куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. "Народная освободительная армия Китая использует частные компании в ЮАР и КНР для найма бывших летчиков-истребителей из Канады, Франции, Германии, Великобритании, Австралии, США и других западных стран для подготовки авиаторов собственных ВВС и ВМС", - говорится в документе. Страны "пяти глаз" утверждают, что Китай таким образом стремится получить знания о "тактике, технологиях и процедурах" западных военно-воздушных сил, создавая угрозу для самих вербуемых ветеранов, их бывших сослуживцев, "безопасности США и их союзников".
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, великобритания, нато
В мире, США, Китай, Великобритания, НАТО
США с союзниками обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО
Альянс "Пять глаз" обвинил Китай в вербовке бывших летчиков-истребителей НАТО
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. США и партнеры по разведкоалиции обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО для участия в подготовке собственных авиаторов, совместное заявление распространено от имени альянса "Пять глаз", куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
«
"Народная освободительная армия Китая использует частные компании в ЮАР
и КНР для найма бывших летчиков-истребителей из Канады, Франции
, Германии
, Великобритании, Австралии, США и других западных стран для подготовки авиаторов собственных ВВС и ВМС", - говорится в документе.
Страны "пяти глаз" утверждают, что Китай таким образом стремится получить знания о "тактике, технологиях и процедурах" западных военно-воздушных сил, создавая угрозу для самих вербуемых ветеранов, их бывших сослуживцев, "безопасности США и их союзников".