https://ria.ru/20240605/obvinenie-1950774938.html

США с союзниками обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО

США с союзниками обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО - РИА Новости, 05.06.2024

США с союзниками обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО

США и партнеры по разведкоалиции обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО для участия в подготовке собственных авиаторов, совместное заявление... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:40

2024-06-05T18:40

2024-06-05T18:40

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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. США и партнеры по разведкоалиции обвинили КНР в вербовке бывших военных летчиков НАТО для участия в подготовке собственных авиаторов, совместное заявление распространено от имени альянса "Пять глаз", куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. "Народная освободительная армия Китая использует частные компании в ЮАР и КНР для найма бывших летчиков-истребителей из Канады, Франции, Германии, Великобритании, Австралии, США и других западных стран для подготовки авиаторов собственных ВВС и ВМС", - говорится в документе. Страны "пяти глаз" утверждают, что Китай таким образом стремится получить знания о "тактике, технологиях и процедурах" западных военно-воздушных сил, создавая угрозу для самих вербуемых ветеранов, их бывших сослуживцев, "безопасности США и их союзников".

https://ria.ru/20231028/flot-1905769062.html

сша

китай

великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, великобритания, нато