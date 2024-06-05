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"Новая тактика". К чему готовятся российские войска - РИА Новости, 05.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 05.06.2024 (обновлено: 12:15 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html
"Новая тактика". К чему готовятся российские войска
"Новая тактика". К чему готовятся российские войска - РИА Новости, 05.06.2024
"Новая тактика". К чему готовятся российские войска
К лету боевые действия в зоне специальной военной операции усилились. ВСУ пытаются вытеснить российские войска из формируемой на севере Харьковской области... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:00
2024-06-05T12:15
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
константиновка
волчанск
вооруженные силы украины
нато
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Коц. К лету боевые действия в зоне специальной военной операции усилились. ВСУ пытаются вытеснить российские войска из формируемой на севере Харьковской области санитарной зоны. Идут бои и на других направлениях. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Северный ветерХарьковский участок линии боевого соприкосновения по-прежнему самый горячий. Десятого мая группировка "Север" перешла здесь в наступление по двум направлениям — на Волчанск и Липцы, важные логистические узлы. Там же находились позиции артиллерии ВСУ, обстреливающей российские города.На первых порах вэсэушники, явно деморализованные точными попаданиями гаубиц и дронов, практически не оказывали сопротивления. За несколько дней россияне освободили более десяти населенных пунктов. Однако потом темпы снизились.Всю вторую половину мая Киев перебрасывал на север Харьковской области резервы из тыла и с других участков фронта. На это направление перевели самые боеспособные и мотивированные части и соединения, включая элитные 82-ю воздушно-десантную и 36-ю бригаду морской пехоты, 71-ю егерскую бригаду, а также подразделения охраны Генштаба. Ради этой передислокации оголили участки фронта под Херсоном, Часовым Яром, Работино и Донецком. Продвижение российских войск замедлилось — во многом из-за массированного применения БПЛА."Дронов у противника много. И применяет он их очень активно, — рассказал офицер группировки "Север" с позывным Атлет. — Пытаются нивелировать наше преимущество в весе артиллерийского залпа. FPV-дронов не жалеют даже на отдельных пехотинцев. Участились их попытки сбивать наши БПЛА своими, тараном. Получается не всегда, но несколько "птичек" мы потеряли. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся и лупим по ним всем, что у нас есть. Противник, вероятно, попробует выдавить нас с занятых позиций и рано или поздно контратакует".Получив разрешение от стран НАТО применять западную "высокоточку" по территории России, ВСУ принялись обстреливать приграничье ракетами ATACMS. Целят по штабам, складам боеприпасов, аэродромам, пунктам постоянной и временной дислокации войск. Однако ПВО перехватывает большую часть ракет.Схожим образом — массовыми ударами по тылам — год назад начиналось украинское контрнаступление в Запорожской области. Тогда успеха не добились. Скорее всего, ничего не выйдет и сейчас.В данный момент ВСУ пытаются восстановить положение в центральных районах Волчанска. Бои идут и на окраинах Липцев.Российская армия использует ту же тактику, что и в Авдеевке: как только передовые подразделения сталкиваются с серьезным сопротивлением, они отходят, а по выявленным целям наносятся массированные удары артиллерией и управляемыми авиабомбами. Лишь после этого пехота продолжает движение вперед. Этот процесс небыстрый, однако позволяющий сберечь собственные силы, одновременно "стачивая" оборонительный потенциал противника.Взяли УманскоеЕсть изменения и на Донецком направлении. На днях Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Уманское в 18 километрах к северо-западу от окраин столицы ДНР. Фронт теперь проходит в 12 километрах к западу от Авдеевки, по линии Уманское — Нетайлово.Следующая цель на этом участке — Карловка. Взятие под контроль этого важного опорного пункта и логистического узла ВСУ позволит обойти с юга Карловское водохранилище и приблизиться к рубежам на линии Покровск — Селидово — Курахово.Под Часов Яром обстановка в целом прежняя. Продолжается штурм восточных окраин с постепенным охватом микрорайона Канал. Освобождение этого города откроет путь с северо-востока на Константиновку, южный фланг последней линии обороны ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.Южнее передовые части вошли в Парасковиевку, завязались уличные бои. Тут цель — та же Константиновка на важной трассе Марьинка — Угледар.Как известно, Угледар находится на возвышенности. Его пытались штурмовать с юга, со стороны Павловки, — неудачно. Видимо, теперь командование решило зайти с северо-востока.Фронт растянутНа Времьевском выступе, границе Запорожской области и ДНР, группировка "Восток" постепенно возвращает территории, занятые ВСУ в прошлогоднем контрнаступлении. Бои идут вблизи населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Обороняться здесь сложно, так как эти села разрушены до фундамента. Укрыться от плотного артиллерийского огня или дронов-охотников практически негде.На Запорожском направлении — без изменений. Противник удерживает позиции к северу от Работино и северо-западу от Вербового, интенсивно применяя кассетные боеприпасы, что значительно осложняет переброску к линии боевого соприкосновения дополнительных сил.Впрочем, украинские СМИ сообщали, что на Запорожском направлении Киев выстраивает новую линию обороны, опасаясь, что Москва нанесет тут основной удар.На Херсонском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты зачищают острова в пойме Днепра. При этом ВСУ стараются создать на правом берегу новые точки напряженности после отхода из Крынок. Так, на днях попытались высадить десант около населенного пункта Днепряны, однако противника вовремя заметили и уничтожили.Если говорить в целом, украинские силы сейчас максимально растянуты, значительных резервов уже не осталось. Прорыв обороны на одном из участков грозит обрушением фронта. Разумеется, союзники Киева хотят этого не допустить и обеспечивают ВСУ разведданными обо всех передвижениях российских войск. Поможет ли — покажут ближайшие месяцы.
https://radiosputnik.ru/20240603/alaudinov-1950272006.html
https://ria.ru/20240604/himars-1950297106.html
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константиновка
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Андрей Коц
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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безопасность, киев, константиновка, волчанск, вооруженные силы украины, нато, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Константиновка, Волчанск, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-десантные войска России
"Новая тактика". К чему готовятся российские войска

Российская армия вынудила ВСУ задействовать резервы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Коц. К лету боевые действия в зоне специальной военной операции усилились. ВСУ пытаются вытеснить российские войска из формируемой на севере Харьковской области санитарной зоны. Идут бои и на других направлениях. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.

Северный ветер

Харьковский участок линии боевого соприкосновения по-прежнему самый горячий. Десятого мая группировка "Север" перешла здесь в наступление по двум направлениям — на Волчанск и Липцы, важные логистические узлы. Там же находились позиции артиллерии ВСУ, обстреливающей российские города.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске
На первых порах вэсэушники, явно деморализованные точными попаданиями гаубиц и дронов, практически не оказывали сопротивления. За несколько дней россияне освободили более десяти населенных пунктов. Однако потом темпы снизились.
Всю вторую половину мая Киев перебрасывал на север Харьковской области резервы из тыла и с других участков фронта. На это направление перевели самые боеспособные и мотивированные части и соединения, включая элитные 82-ю воздушно-десантную и 36-ю бригаду морской пехоты, 71-ю егерскую бригаду, а также подразделения охраны Генштаба. Ради этой передислокации оголили участки фронта под Херсоном, Часовым Яром, Работино и Донецком. Продвижение российских войск замедлилось — во многом из-за массированного применения БПЛА.
© Фото : УкрзалізницяПоследствия обстрелов в Харьковской области
Последствия обстрелов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Укрзалізниця
Последствия обстрелов в Харьковской области
"Дронов у противника много. И применяет он их очень активно, — рассказал офицер группировки "Север" с позывным Атлет. — Пытаются нивелировать наше преимущество в весе артиллерийского залпа. FPV-дронов не жалеют даже на отдельных пехотинцев. Участились их попытки сбивать наши БПЛА своими, тараном. Получается не всегда, но несколько "птичек" мы потеряли. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся и лупим по ним всем, что у нас есть. Противник, вероятно, попробует выдавить нас с занятых позиций и рано или поздно контратакует".
Получив разрешение от стран НАТО применять западную "высокоточку" по территории России, ВСУ принялись обстреливать приграничье ракетами ATACMS. Целят по штабам, складам боеприпасов, аэродромам, пунктам постоянной и временной дислокации войск. Однако ПВО перехватывает большую часть ракет.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" Вооруженных сил России на боевой позиции
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2 Вооруженных сил России на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" Вооруженных сил России на боевой позиции
Схожим образом — массовыми ударами по тылам — год назад начиналось украинское контрнаступление в Запорожской области. Тогда успеха не добились. Скорее всего, ничего не выйдет и сейчас.
В данный момент ВСУ пытаются восстановить положение в центральных районах Волчанска. Бои идут и на окраинах Липцев.
Российская армия использует ту же тактику, что и в Авдеевке: как только передовые подразделения сталкиваются с серьезным сопротивлением, они отходят, а по выявленным целям наносятся массированные удары артиллерией и управляемыми авиабомбами. Лишь после этого пехота продолжает движение вперед. Этот процесс небыстрый, однако позволяющий сберечь собственные силы, одновременно "стачивая" оборонительный потенциал противника.

Взяли Уманское

Есть изменения и на Донецком направлении. На днях Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Уманское в 18 километрах к северо-западу от окраин столицы ДНР. Фронт теперь проходит в 12 километрах к западу от Авдеевки, по линии Уманское — Нетайлово.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
"Готовимся к решающему бою". Алаудинов допустил окончание СВО в этом году
3 июня, 19:55
Следующая цель на этом участке — Карловка. Взятие под контроль этого важного опорного пункта и логистического узла ВСУ позволит обойти с юга Карловское водохранилище и приблизиться к рубежам на линии Покровск — Селидово — Курахово.
Под Часов Яром обстановка в целом прежняя. Продолжается штурм восточных окраин с постепенным охватом микрорайона Канал. Освобождение этого города откроет путь с северо-востока на Константиновку, южный фланг последней линии обороны ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.
© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр
Южнее передовые части вошли в Парасковиевку, завязались уличные бои. Тут цель — та же Константиновка на важной трассе Марьинка — Угледар.
Как известно, Угледар находится на возвышенности. Его пытались штурмовать с юга, со стороны Павловки, — неудачно. Видимо, теперь командование решило зайти с северо-востока.

Фронт растянут

На Времьевском выступе, границе Запорожской области и ДНР, группировка "Восток" постепенно возвращает территории, занятые ВСУ в прошлогоднем контрнаступлении. Бои идут вблизи населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Обороняться здесь сложно, так как эти села разрушены до фундамента. Укрыться от плотного артиллерийского огня или дронов-охотников практически негде.
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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4 июня, 00:21
На Запорожском направлении — без изменений. Противник удерживает позиции к северу от Работино и северо-западу от Вербового, интенсивно применяя кассетные боеприпасы, что значительно осложняет переброску к линии боевого соприкосновения дополнительных сил.
Впрочем, украинские СМИ сообщали, что на Запорожском направлении Киев выстраивает новую линию обороны, опасаясь, что Москва нанесет тут основной удар.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
На Херсонском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты зачищают острова в пойме Днепра. При этом ВСУ стараются создать на правом берегу новые точки напряженности после отхода из Крынок. Так, на днях попытались высадить десант около населенного пункта Днепряны, однако противника вовремя заметили и уничтожили.
Если говорить в целом, украинские силы сейчас максимально растянуты, значительных резервов уже не осталось. Прорыв обороны на одном из участков грозит обрушением фронта. Разумеется, союзники Киева хотят этого не допустить и обеспечивают ВСУ разведданными обо всех передвижениях российских войск. Поможет ли — покажут ближайшие месяцы.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевКонстантиновкаВолчанскВооруженные силы УкраиныНАТОВоздушно-десантные войска России
 
 
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