https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html

"Новая тактика". К чему готовятся российские войска

"Новая тактика". К чему готовятся российские войска - РИА Новости, 05.06.2024

"Новая тактика". К чему готовятся российские войска

К лету боевые действия в зоне специальной военной операции усилились. ВСУ пытаются вытеснить российские войска из формируемой на севере Харьковской области... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:00

2024-06-05T08:00

2024-06-05T12:15

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

константиновка

волчанск

вооруженные силы украины

нато

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Коц. К лету боевые действия в зоне специальной военной операции усилились. ВСУ пытаются вытеснить российские войска из формируемой на севере Харьковской области санитарной зоны. Идут бои и на других направлениях. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Северный ветерХарьковский участок линии боевого соприкосновения по-прежнему самый горячий. Десятого мая группировка "Север" перешла здесь в наступление по двум направлениям — на Волчанск и Липцы, важные логистические узлы. Там же находились позиции артиллерии ВСУ, обстреливающей российские города.На первых порах вэсэушники, явно деморализованные точными попаданиями гаубиц и дронов, практически не оказывали сопротивления. За несколько дней россияне освободили более десяти населенных пунктов. Однако потом темпы снизились.Всю вторую половину мая Киев перебрасывал на север Харьковской области резервы из тыла и с других участков фронта. На это направление перевели самые боеспособные и мотивированные части и соединения, включая элитные 82-ю воздушно-десантную и 36-ю бригаду морской пехоты, 71-ю егерскую бригаду, а также подразделения охраны Генштаба. Ради этой передислокации оголили участки фронта под Херсоном, Часовым Яром, Работино и Донецком. Продвижение российских войск замедлилось — во многом из-за массированного применения БПЛА."Дронов у противника много. И применяет он их очень активно, — рассказал офицер группировки "Север" с позывным Атлет. — Пытаются нивелировать наше преимущество в весе артиллерийского залпа. FPV-дронов не жалеют даже на отдельных пехотинцев. Участились их попытки сбивать наши БПЛА своими, тараном. Получается не всегда, но несколько "птичек" мы потеряли. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся и лупим по ним всем, что у нас есть. Противник, вероятно, попробует выдавить нас с занятых позиций и рано или поздно контратакует".Получив разрешение от стран НАТО применять западную "высокоточку" по территории России, ВСУ принялись обстреливать приграничье ракетами ATACMS. Целят по штабам, складам боеприпасов, аэродромам, пунктам постоянной и временной дислокации войск. Однако ПВО перехватывает большую часть ракет.Схожим образом — массовыми ударами по тылам — год назад начиналось украинское контрнаступление в Запорожской области. Тогда успеха не добились. Скорее всего, ничего не выйдет и сейчас.В данный момент ВСУ пытаются восстановить положение в центральных районах Волчанска. Бои идут и на окраинах Липцев.Российская армия использует ту же тактику, что и в Авдеевке: как только передовые подразделения сталкиваются с серьезным сопротивлением, они отходят, а по выявленным целям наносятся массированные удары артиллерией и управляемыми авиабомбами. Лишь после этого пехота продолжает движение вперед. Этот процесс небыстрый, однако позволяющий сберечь собственные силы, одновременно "стачивая" оборонительный потенциал противника.Взяли УманскоеЕсть изменения и на Донецком направлении. На днях Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Уманское в 18 километрах к северо-западу от окраин столицы ДНР. Фронт теперь проходит в 12 километрах к западу от Авдеевки, по линии Уманское — Нетайлово.Следующая цель на этом участке — Карловка. Взятие под контроль этого важного опорного пункта и логистического узла ВСУ позволит обойти с юга Карловское водохранилище и приблизиться к рубежам на линии Покровск — Селидово — Курахово.Под Часов Яром обстановка в целом прежняя. Продолжается штурм восточных окраин с постепенным охватом микрорайона Канал. Освобождение этого города откроет путь с северо-востока на Константиновку, южный фланг последней линии обороны ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.Южнее передовые части вошли в Парасковиевку, завязались уличные бои. Тут цель — та же Константиновка на важной трассе Марьинка — Угледар.Как известно, Угледар находится на возвышенности. Его пытались штурмовать с юга, со стороны Павловки, — неудачно. Видимо, теперь командование решило зайти с северо-востока.Фронт растянутНа Времьевском выступе, границе Запорожской области и ДНР, группировка "Восток" постепенно возвращает территории, занятые ВСУ в прошлогоднем контрнаступлении. Бои идут вблизи населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Обороняться здесь сложно, так как эти села разрушены до фундамента. Укрыться от плотного артиллерийского огня или дронов-охотников практически негде.На Запорожском направлении — без изменений. Противник удерживает позиции к северу от Работино и северо-западу от Вербового, интенсивно применяя кассетные боеприпасы, что значительно осложняет переброску к линии боевого соприкосновения дополнительных сил.Впрочем, украинские СМИ сообщали, что на Запорожском направлении Киев выстраивает новую линию обороны, опасаясь, что Москва нанесет тут основной удар.На Херсонском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты зачищают острова в пойме Днепра. При этом ВСУ стараются создать на правом берегу новые точки напряженности после отхода из Крынок. Так, на днях попытались высадить десант около населенного пункта Днепряны, однако противника вовремя заметили и уничтожили.Если говорить в целом, украинские силы сейчас максимально растянуты, значительных резервов уже не осталось. Прорыв обороны на одном из участков грозит обрушением фронта. Разумеется, союзники Киева хотят этого не допустить и обеспечивают ВСУ разведданными обо всех передвижениях российских войск. Поможет ли — покажут ближайшие месяцы.

https://radiosputnik.ru/20240603/alaudinov-1950272006.html

https://ria.ru/20240604/himars-1950297106.html

киев

константиновка

волчанск

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, киев, константиновка, волчанск, вооруженные силы украины, нато, воздушно-десантные войска россии