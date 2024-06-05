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Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо - РИА Новости, 05.06.2024
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18:22 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/nagrada-1950770448.html
Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо
Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо - РИА Новости, 05.06.2024
Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был награжден высшей государственной наградой Буркина-Фасо во время своего первого в истории визита в эту... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:22
2024-06-05T18:22
в мире
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был награжден высшей государственной наградой Буркина-Фасо во время своего первого в истории визита в эту африканскую страну, сообщил МИД РФ. "В ходе встречи с президентом (переходного периода - ред.) Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре министру иностранных дел России Сергею Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны", - говорится в сообщении МИД. Высшая госнаграда Буркина-Фасо - орден Жеребца - был учрежден в 1993 году и вручается за выдающиеся заслуги в гражданской и военной службе и за труд на пользу нации. Высшим магистром ордена является действующий президент страны, а свое название орден получил в часть одного из национальных символов. Опубликованная в Telegram-канале фотография награды свидетельствует, что российский министр стал командором ордена, то есть получил третью из пяти существующих степеней награды.
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в мире, россия, сергей лавров
В мире, Россия, Сергей Лавров
Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо

Лавров получил высшую государственную награду Буркина-Фасо — Орден Жеребца

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время награждения высшей государственной наградой Буркина-Фасо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время награждения высшей государственной наградой Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время награждения высшей государственной наградой Буркина-Фасо
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был награжден высшей государственной наградой Буркина-Фасо во время своего первого в истории визита в эту африканскую страну, сообщил МИД РФ.
«
"В ходе встречи с президентом (переходного периода - ред.) Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре министру иностранных дел России Сергею Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны", - говорится в сообщении МИД.
Высшая госнаграда Буркина-Фасо - орден Жеребца - был учрежден в 1993 году и вручается за выдающиеся заслуги в гражданской и военной службе и за труд на пользу нации. Высшим магистром ордена является действующий президент страны, а свое название орден получил в часть одного из национальных символов.
Опубликованная в Telegram-канале фотография награды свидетельствует, что российский министр стал командором ордена, то есть получил третью из пяти существующих степеней награды.
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