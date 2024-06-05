https://ria.ru/20240605/nagrada-1950770448.html

Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо

Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо - РИА Новости, 05.06.2024

Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был награжден высшей государственной наградой Буркина-Фасо во время своего первого в истории визита в эту... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:22

2024-06-05T18:22

2024-06-05T18:22

в мире

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был награжден высшей государственной наградой Буркина-Фасо во время своего первого в истории визита в эту африканскую страну, сообщил МИД РФ. "В ходе встречи с президентом (переходного периода - ред.) Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре министру иностранных дел России Сергею Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны", - говорится в сообщении МИД. Высшая госнаграда Буркина-Фасо - орден Жеребца - был учрежден в 1993 году и вручается за выдающиеся заслуги в гражданской и военной службе и за труд на пользу нации. Высшим магистром ордена является действующий президент страны, а свое название орден получил в часть одного из национальных символов. Опубликованная в Telegram-канале фотография награды свидетельствует, что российский министр стал командором ордена, то есть получил третью из пяти существующих степеней награды.

https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сергей лавров