Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо
Лавров получил высшую государственную награду Буркина-Фасо — Орден Жеребца
© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время награждения высшей государственной наградой Буркина-Фасо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время награждения высшей государственной наградой Буркина-Фасо
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был награжден высшей государственной наградой Буркина-Фасо во время своего первого в истории визита в эту африканскую страну, сообщил МИД РФ.
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"В ходе встречи с президентом (переходного периода - ред.) Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре министру иностранных дел России Сергею Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны", - говорится в сообщении МИД.
Высшая госнаграда Буркина-Фасо - орден Жеребца - был учрежден в 1993 году и вручается за выдающиеся заслуги в гражданской и военной службе и за труд на пользу нации. Высшим магистром ордена является действующий президент страны, а свое название орден получил в часть одного из национальных символов.
Опубликованная в Telegram-канале фотография награды свидетельствует, что российский министр стал командором ордена, то есть получил третью из пяти существующих степеней награды.
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