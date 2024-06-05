https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950789097.html

"Технологический купол" для россиян поможет победить телефонных мошенников

"Технологический купол" для россиян поможет победить телефонных мошенников - РИА Новости, 05.06.2024

"Технологический купол" для россиян поможет победить телефонных мошенников

Борьба с телефонными мошенниками и создание механизмов, которые позволят выявлять недобросовестных операторов, – эти темы обсуждались в среду на площадке... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:43

2024-06-05T19:43

2024-06-05T19:43

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Борьба с телефонными мошенниками и создание механизмов, которые позволят выявлять недобросовестных операторов, – эти темы обсуждались в среду на площадке Т-Двора в Санкт-Петербурге. Там прошла координационная встреча-сессия с участием представителей банков, мобильных операторов и регуляторов. По оценкам экспертов, телефонное мошенничество на сегодняшний день превысило все допустимые объемы. Участники встречи озвучили цифру: это около 15 миллионов звонков ежедневно по разным каналам связи. Существующие законы и уже принятые решения помогают бороться с проблемой, но не меняют ситуацию кардинально. В качестве реального инструмента борьбы специалисты называют "технологический купол" для россиян на основе развития банковских и телеком-технологий. "Новые технологии и возможности означают и новые риски. Преступность переходит из реального сектора в цифровой, и чтобы противостоять группировкам, нужно вести системную работу. Например, мы хотим ввести более жесткую идентификацию гражданина при покупке сим-карты. Но главное – это консолидация усилий, необходимость создания единой платформы, куда будет передаваться информация", – сказал заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов. Чаще всего жертвами мошенников становятся представители старшего поколения и дети, которые с 14 лет уже могут владеть банковскими картами. Еще одна уязвимая категория людей, – работающие в России мигранты, – рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Вал мошеннических действий растет, тем более, что мы имеем группы подготовленных лиц на Украине, которые действуют целенаправленно. Так что нужна серьезная работа. В июле вступит в действие 369 федеральный закон, который, конечно, поможет", – отметил Аксаков. В структуре Банка России на сегодняшний день работает специальное подразделение ФинЦЕРТ, которое позволяет получать ежедневно информацию и противодействовать мошенникам. Аналогичная система может быть создана и для рынка телеком-операторов связи. По словам экспертов, проработанная концепция пока функционирует в ручном режиме с правоохранительными органами и Минцифры. Решение позволяет в режиме реального времени выявлять недобросовестных операторов, которые обеспечивают работу кол-центров злоумышленников. Информация передается регуляторам для последующих ответных действий. Таким образом решаются проблемы подмены номеров, виртуальных АТС и "серых" сим-карт. "За первый квартал этого года мошенники пытались похитить почти 2 триллиона рублей, зафиксировано 13 миллионов попыток хищений средств у граждан. Все это связано со звонками, когда используются методы социальной инженерии, вынуждающие людей перечислять деньги", – рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Участники экспертной сессии выразили мнение, что успешные и проверенные инструменты по борьбе с телефонными мошенниками должны выводиться на рынок и внедряться в работу всех игроков. “Я считаю, что нужно объединять усилия. Будем предлагать новую систему, которая объединяет усилия банкиров, регуляторов и телекоммуникационных компаний, потому что только вместе можно победить это зло. Ключевой элемент, но дорогой, это искусственный интеллект. Он быстро определяет, кто включился, откуда, мошенник или добросовестный, и отсекает мошенников. Тинькофф Банк активно в этом работает и спасибо им за это, и другие банки тоже. Наше дело правое – победа будет за нами!”, — сказал Аксаков. Так, технология "Т-Мобайла" распознает мошенничество прямо во время звонка, прекращает разговор и передает сигнал в банк для более внимательного мониторинга последующих операций клиента. Эксперты отмечают, что эффективность технологии – 99%, и ряд операторов уже ее испытывают. "В нашей системе защиты есть порядка 30 компонентов, которые друг друга дополняют. Я отмечу три основных рубежа, на которых мы сконцентрированы: это звонки, заявки на кредиты и вывод украденных средств. Нейросеть позволяет блокировать звонки мошенников практически на лету. Мы готовы делиться нашей технологией с другими банками и операторами связи, и уже это делаем. С заявками на кредиты мы внедрили машинообучение, которое выявляет такие заявки", – рассказал руководитель Т-Защиты Олег Замиралов. Участники сессии в режиме реального времени протестировали новый проект Т-Банка. В компании научились перехватывать нежелательные звонки и переводить их на, условно говоря, пранкеров, который нейтрализуют мошенника. Одновременно при любых технологических решениях необходимо вести статистику, оценивать долю мошеннических звонков и готовить данные для наложения санкций со стороны регуляторов. С мошенничеством нужно бороться и в мессенджерах – этот вид "деятельности" злоумышленников также набирает обороты, но тут пока нет рабочих инструментов по защите пользователей, отметили на встрече эксперты. "Все прорывы в борьбе с мошенниками – за межотраслевым противодействием. Человек пользуется разными сферами цифровой экономики, и мы должны воспринимать его как нашего общего клиента, защищать единым фронтом. Объединяясь в команды разработчиков, распределяя задачи, мы сможем максимально быстро реагировать на то, как движутся мошенники", – подчеркнул директор по управлению уровнем фрода "ВымпелКом" Петр Алферов.

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https://ria.ru/20230913/burtseva-1895807435.html

https://ria.ru/20240423/moshennik-1941773528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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