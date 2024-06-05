https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950781964.html

Операторы и банки объединяются для борьбы с мошенниками

Операторы и банки объединяются для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 05.06.2024

Операторы и банки объединяются для борьбы с мошенниками

Мобильные операторы и банки начали объединять свои усилия, чтобы бороться с телефонными мошенниками, похищающими средства у клиентов кредитных организаций,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:25

2024-06-05T19:25

2024-06-05T19:25

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технологии

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Мобильные операторы и банки начали объединять свои усилия, чтобы бороться с телефонными мошенниками, похищающими средства у клиентов кредитных организаций, сообщает пресс-служба билайна.Операторы сообщили о первых итогах такой борьбы. Группа быстрого реагирования компании предотвратила кражу средств у клиента.Как сообщил на полях ПМЭФ-2024 директор по управлению уровнем фрода билайна Петр Алферов, специально разработанное для этого решение – Группа быстрого реагирования – начала помогать клиентам быть бдительнее и заботиться о своей безопасности. При подозрении на мошенничество абоненты могут связаться со специалистами по номеру телефона или через чат в мобильном приложении оператора."Благодаря этому при обращении клиентов, столкнувшихся с мошенничеством, мы при необходимости можем сразу перенаправить этот звонок в банк, чтобы их специалисты продолжали помогать клиенту уже со своей стороны", - цитирует пресс-служба Алферова.Он подчеркнул, что клиент банка был спасен в первый же день работы нового сервиса. Алферов описал проблему, с которой столкнулась клиент оператора. Женщине стали поступать странные СМС-сообщения с кодами для подтверждения оформления заявки на кредит, которые она по ошибке передала мошеннику, считая, что общается со своим родственником. Благодаря оперативным действиям специалистов, женщина была незамедлительно переведена на контакт с банком. Совместные усилия позволили предотвратить потенциальные финансовые потери для клиента."В результате этой работы нам удалось сохранить существенную сумму нашего общего клиента. Этот случай подчеркивает важность и эффективность сотрудничества между операторами связи и финансовыми учреждениями в борьбе с мошенничеством", — сказал Алферов.Он также уточнил, что работа в этом направлении будет продолжена."При отсутствии системы предотвращений подобных случаев, клиенты зачастую набирают ненужные им кредиты, и любой непредотвращенный кейс впоследствии может обернуться миллионными потерями", — подчеркнул руководитель "Т-защиты" Олег Замиралов.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, билайн, вымпелком, мобильный телефон, мобильные телефоны, пмэф, мошенники, кибербезопасность