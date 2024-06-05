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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 05.06.2024
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17:58 05.06.2024 (обновлено: 18:02 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/mo-1950763351.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 05.06.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Курской области беспилотник самолётного типа, с помощью которого Киев собирался устроить... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:58
2024-06-05T18:02
курская область
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Курской области беспилотник самолётного типа, с помощью которого Киев собирался устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны России."5 июня... около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240605/pvo-1950660556.html
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курская область, россия
Курская область, Россия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

МО: системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над территорией Курской области беспилотник самолётного типа, с помощью которого Киев собирался устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны России.
"5 июня... около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Российская ПВО за сутки сбила 55 украинских беспилотников
Вчера, 13:29
 
Курская областьРоссия
 
 
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