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Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР
Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.06.2024
Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР
Инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов планируются в объеме более 25 миллиардов рублей, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на подписанные... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:51
2024-06-05T15:51
2024-06-05T15:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов планируются в объеме более 25 миллиардов рублей, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на подписанные на ПМЭФ-2024 инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в данных регионах."Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024 – 2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтёрам", - отмечается в сообщении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР
Минэнерго: планируются инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР на 25 млрд рублей