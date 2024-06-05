https://ria.ru/20240605/minenergo-1950713401.html

Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР

Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.06.2024

Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР

Инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов планируются в объеме более 25 миллиардов рублей, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на подписанные... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:51

2024-06-05T15:51

2024-06-05T15:59

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов планируются в объеме более 25 миллиардов рублей, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на подписанные на ПМЭФ-2024 инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в данных регионах."Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024 – 2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтёрам", - отмечается в сообщении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240320/ugol-1934403395.html

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экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)