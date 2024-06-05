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Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:51 05.06.2024 (обновлено: 15:59 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/minenergo-1950713401.html
Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР
Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.06.2024
Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР
Инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов планируются в объеме более 25 миллиардов рублей, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на подписанные... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:51
2024-06-05T15:59
пмэф-2024
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов планируются в объеме более 25 миллиардов рублей, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на подписанные на ПМЭФ-2024 инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в данных регионах."Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024 – 2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтёрам", - отмечается в сообщении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР

Минэнерго: планируются инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР на 25 млрд рублей

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкШахта "Калиновская-Восточная" в Донецкой области
Шахта Калиновская-Восточная в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Шахта "Калиновская-Восточная" в Донецкой области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов планируются в объеме более 25 миллиардов рублей, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на подписанные на ПМЭФ-2024 инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в данных регионах.
"Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024 – 2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтёрам", - отмечается в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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