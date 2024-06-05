https://ria.ru/20240605/meksika-1950752801.html
Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД
Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД - РИА Новости, 05.06.2024
Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД
Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико, РФ рассчитает на продолжение диалога между... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:34
2024-06-05T17:34
2024-06-05T17:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико, РФ рассчитает на продолжение диалога между странами, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."Рассчитываем на продвижение торгово-экономического, культурного, образовательного взаимодействия. Полагаем, что избрание нового президента придаст дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству, мы к такому сотрудничеству всегда готовы", - сказал Щетинин "на полях" ПМЭФ-2024."Мы рассчитываем, что будет обеспечена преемственность того конструктивного сотрудничества, которое установлено между нашими странами, будет продолжен диалог, основанный на десятилетии традиций, очень тесном взаимодействии между нашими странами и политический диалог", - добавил он.Щетинин подчеркнул, что Москва разделяет ключевые подходы Мексики к международной ситуации, внешнеполитические принципы, основанные на уставе ООН.В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума
https://ria.ru/20240603/sheynbaum-1950237261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, россия, москва, александр щетинин, клаудия шейнбаум, оон
ПМЭФ-2024, В мире, Мексика, Россия, Москва, Александр Щетинин, Клаудия Шейнбаум, ООН
Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД
МИД: Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой при новом президенте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико, РФ рассчитает на продолжение диалога между странами, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Рассчитываем на продвижение торгово-экономического, культурного, образовательного взаимодействия. Полагаем, что избрание нового президента придаст дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству, мы к такому сотрудничеству всегда готовы", - сказал Щетинин "на полях" ПМЭФ-2024.
"Мы рассчитываем, что будет обеспечена преемственность того конструктивного сотрудничества, которое установлено между нашими странами, будет продолжен диалог, основанный на десятилетии традиций, очень тесном взаимодействии между нашими странами и политический диалог", - добавил он.
Щетинин подчеркнул, что Москва разделяет ключевые подходы Мексики к международной ситуации, внешнеполитические принципы, основанные на уставе ООН
.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума