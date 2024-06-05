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Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:34 05.06.2024 (обновлено: 17:43 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/meksika-1950752801.html
Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД
Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД - РИА Новости, 05.06.2024
Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД
Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико, РФ рассчитает на продолжение диалога между... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:34
2024-06-05T17:43
пмэф-2024
в мире
мексика
россия
москва
александр щетинин
клаудия шейнбаум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико, РФ рассчитает на продолжение диалога между странами, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."Рассчитываем на продвижение торгово-экономического, культурного, образовательного взаимодействия. Полагаем, что избрание нового президента придаст дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству, мы к такому сотрудничеству всегда готовы", - сказал Щетинин "на полях" ПМЭФ-2024."Мы рассчитываем, что будет обеспечена преемственность того конструктивного сотрудничества, которое установлено между нашими странами, будет продолжен диалог, основанный на десятилетии традиций, очень тесном взаимодействии между нашими странами и политический диалог", - добавил он.Щетинин подчеркнул, что Москва разделяет ключевые подходы Мексики к международной ситуации, внешнеполитические принципы, основанные на уставе ООН.В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума
https://ria.ru/20240603/sheynbaum-1950237261.html
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в мире, мексика, россия, москва, александр щетинин, клаудия шейнбаум, оон
ПМЭФ-2024, В мире, Мексика, Россия, Москва, Александр Щетинин, Клаудия Шейнбаум, ООН
Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД

МИД: Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой при новом президенте

CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико, РФ рассчитает на продолжение диалога между странами, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Рассчитываем на продвижение торгово-экономического, культурного, образовательного взаимодействия. Полагаем, что избрание нового президента придаст дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству, мы к такому сотрудничеству всегда готовы", - сказал Щетинин "на полях" ПМЭФ-2024.
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики
3 июня, 17:06
"Мы рассчитываем, что будет обеспечена преемственность того конструктивного сотрудничества, которое установлено между нашими странами, будет продолжен диалог, основанный на десятилетии традиций, очень тесном взаимодействии между нашими странами и политический диалог", - добавил он.
Щетинин подчеркнул, что Москва разделяет ключевые подходы Мексики к международной ситуации, внешнеполитические принципы, основанные на уставе ООН.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Россия готова развивать отношения с новыми властями Мексики, заявил посол
3 июня, 14:07
 
ПМЭФ-2024В миреМексикаРоссияМоскваАлександр ЩетининКлаудия ШейнбаумООН
 
 
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