https://ria.ru/20240605/meksika-1950752801.html

Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД

Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД - РИА Новости, 05.06.2024

Россия рассчитывает на продолжение диалога с Мексикой, заявили в МИД

Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико, РФ рассчитает на продолжение диалога между... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:34

2024-06-05T17:34

2024-06-05T17:43

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико, РФ рассчитает на продолжение диалога между странами, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."Рассчитываем на продвижение торгово-экономического, культурного, образовательного взаимодействия. Полагаем, что избрание нового президента придаст дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству, мы к такому сотрудничеству всегда готовы", - сказал Щетинин "на полях" ПМЭФ-2024."Мы рассчитываем, что будет обеспечена преемственность того конструктивного сотрудничества, которое установлено между нашими странами, будет продолжен диалог, основанный на десятилетии традиций, очень тесном взаимодействии между нашими странами и политический диалог", - добавил он.Щетинин подчеркнул, что Москва разделяет ключевые подходы Мексики к международной ситуации, внешнеполитические принципы, основанные на уставе ООН.В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума

https://ria.ru/20240603/sheynbaum-1950237261.html

https://ria.ru/20240603/meksika-1950167964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мексика, россия, москва, александр щетинин, клаудия шейнбаум, оон