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Маск выступил с предупреждением человечеству из-за демографии
Маск выступил с предупреждением человечеству из-за демографии - РИА Новости, 05.06.2024
Маск выступил с предупреждением человечеству из-за демографии
Американский бизнесмен Илон Маск считает, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации, такое мнение он выразил в РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:21
2024-06-05T18:21
2024-06-05T18:44
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск считает, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации, такое мнение он выразил в посте на своей странице в соцсети Х. Ранее агентство Франс Пресс передало, что Токио планирует этим летом запустить собственное приложение для знакомств в рамках мер правительства по повышению рождаемости в стране. "Я рад, что правительство Японии понимает значимость этого вопроса. Если решительные меры не будут приняты, Япония (и многие другие страны) исчезнут", - написал Маск. В 2023 году рождаемость в Японии сократилась на 5,1%, до рекордно низкого уровня 758,6 тысячи человек, хотя долгое время считалось, что отметку менее 760 тысяч новорожденных в год Япония должна была преодолеть только в 2035 году. По данным министерства общенациональных дел и коммуникаций Японии, лишь 11,4% от общей численности населения младше 15 лет, почти 30% населения старше 65 лет.
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в мире, япония, токио, илон маск, сша, общество
В мире, Япония, Токио, Илон Маск, США, Общество
Маск выступил с предупреждением человечеству из-за демографии
Маск: многие страны могут исчезнуть без решительных мер по повышению рождаемости