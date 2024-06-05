https://ria.ru/20240605/mask-1950770290.html

Маск выступил с предупреждением человечеству из-за демографии

Маск выступил с предупреждением человечеству из-за демографии - РИА Новости, 05.06.2024

Маск выступил с предупреждением человечеству из-за демографии

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации, такое мнение он выразил в РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:21

2024-06-05T18:21

2024-06-05T18:44

в мире

япония

токио

илон маск

сша

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск считает, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации, такое мнение он выразил в посте на своей странице в соцсети Х. Ранее агентство Франс Пресс передало, что Токио планирует этим летом запустить собственное приложение для знакомств в рамках мер правительства по повышению рождаемости в стране. "Я рад, что правительство Японии понимает значимость этого вопроса. Если решительные меры не будут приняты, Япония (и многие другие страны) исчезнут", - написал Маск. В 2023 году рождаемость в Японии сократилась на 5,1%, до рекордно низкого уровня 758,6 тысячи человек, хотя долгое время считалось, что отметку менее 760 тысяч новорожденных в год Япония должна была преодолеть только в 2035 году. По данным министерства общенациональных дел и коммуникаций Японии, лишь 11,4% от общей численности населения младше 15 лет, почти 30% населения старше 65 лет.

https://ria.ru/20240103/opasnost-1919536506.html

япония

токио

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, токио, илон маск, сша, общество