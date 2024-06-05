https://ria.ru/20240605/malotonnazhki-1950631156.html
Серийный выпуск малотоннажных авто организуют в Калужской области
Серийный выпуск малотоннажных авто организуют в Калужской области - РИА Новости, 05.06.2024
Серийный выпуск малотоннажных авто организуют в Калужской области
Правительство Калужской области подписало на площадке ПМЭФ соглашение с ООО "Калугаспецавто" о реализации инвестпроекта по организации серийного выпуска... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:33
2024-06-05T12:33
2024-06-05T12:33
калужская область
калужская область
калуга
владислав шапша
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КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Правительство Калужской области подписало на площадке ПМЭФ соглашение с ООО "Калугаспецавто" о реализации инвестпроекта по организации серийного выпуска малотоннажных автомобилей – грузовиков, автофургонов, рефрижераторов, автовышек и манипуляторов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Новый участник калужского автокластера! Подписали соглашение с ООО "Калугаспецавто" о реализации инвестпроекта по организации серийного выпуска малотоннажных автомобилей – грузовиков, автофургонов, рефрижераторов, автовышек и манипуляторов", — написал глава региона в своем Telegram-канале. По его словам, объем инвестиций составит более 2 миллиардов рублей. Будет создано более 70 рабочих мест. Строительство завода планируется на площадке индустриального парка "Грабцево" в Калуге. Управляющий "Калугаспецавто" Олег Гераськин отметил на подписании, что компания в течение пяти лет должна прийти к локализации производства, в первый год планируется выпускать около 2 тысяч автомобилей, через пять-шесть лет – 10-15 тысяч. В число первых подписанных на площадке ПМЭФ документов вошло также инвестсоглашение с гендиректором "Турков Мотор Инженерные решения", рассказал Владислав Шапша. Компания дополнительно вложит 106 миллионов рублей в производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов. "Сотрудничество Калужской области и "Турков Мотор Инженерные решения" началось в середине 2022 года. Компания стала резидентом ТОР "Кондрово". С тех пор инвестор уже вложил в производство 108,7 миллиона рублей, создал 60 рабочих мест. Запуск завода запланирован на 2024 год. После чего компания приступит к расширению производства вплоть до 2028 года", - написал калужский губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240123/volkswagen-1922941104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, калуга, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша
КАЛУГА, 5 июн – РИА Новости. Правительство Калужской области подписало на площадке ПМЭФ соглашение с ООО "Калугаспецавто" о реализации инвестпроекта по организации серийного выпуска малотоннажных автомобилей – грузовиков, автофургонов, рефрижераторов, автовышек и манипуляторов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Новый участник калужского автокластера! Подписали соглашение с ООО "Калугаспецавто" о реализации инвестпроекта по организации серийного выпуска малотоннажных автомобилей – грузовиков, автофургонов, рефрижераторов, автовышек и манипуляторов", — написал
глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, объем инвестиций составит более 2 миллиардов рублей. Будет создано более 70 рабочих мест. Строительство завода планируется на площадке индустриального парка "Грабцево" в Калуге
.
Управляющий "Калугаспецавто" Олег Гераськин отметил на подписании, что компания в течение пяти лет должна прийти к локализации производства, в первый год планируется выпускать около 2 тысяч автомобилей, через пять-шесть лет – 10-15 тысяч.
В число первых подписанных на площадке ПМЭФ документов вошло также инвестсоглашение с гендиректором "Турков Мотор Инженерные решения", рассказал Владислав Шапша. Компания дополнительно вложит 106 миллионов рублей в производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов.
"Сотрудничество Калужской области и "Турков Мотор Инженерные решения" началось в середине 2022 года. Компания стала резидентом ТОР "Кондрово". С тех пор инвестор уже вложил в производство 108,7 миллиона рублей, создал 60 рабочих мест. Запуск завода запланирован на 2024 год. После чего компания приступит к расширению производства вплоть до 2028 года", - написал калужский губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.