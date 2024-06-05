В проект создания Lada Iskra инвестировали 23 миллиарда рублей
Глава АвтоВАЗа": инвестиции в проект Lada Iskra составили 23 миллиарда рублей
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время презентации новинки на ПМЭФ.
"Сегодня для нас особенный день. В новейшей истории "АвтоВАЗа" мы открываем первую дверь в наше будущее и представляем свою новую модель – Lada Iskra. Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды – в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", - сказал он.
"О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 миллиарда рублей. Работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти. Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!", - добавил топ-менеджер.
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