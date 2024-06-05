Рейтинг@Mail.ru
В проект создания Lada Iskra инвестировали 23 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
13:36 05.06.2024 (обновлено: 13:39 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/lada-1950663478.html
В проект создания Lada Iskra инвестировали 23 миллиарда рублей
В проект создания Lada Iskra инвестировали 23 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.06.2024
В проект создания Lada Iskra инвестировали 23 миллиарда рублей
Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:36
2024-06-05T13:39
пмэф-2024
авто
тольятти
максим соколов
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950664648_0:180:3129:1940_1920x0_80_0_0_7aab03471b1d787a18352bd3f94bfd5b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время презентации новинки на ПМЭФ. "Сегодня для нас особенный день. В новейшей истории "АвтоВАЗа" мы открываем первую дверь в наше будущее и представляем свою новую модель – Lada Iskra. Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды – в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", - сказал он. "О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 миллиарда рублей. Работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти. Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!", - добавил топ-менеджер.
https://ria.ru/20240227/avtovaz-1929743867.html
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950664648_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_109bd35947b1252814ca3f852ef7671b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, тольятти, максим соколов, автоваз, lada vesta
ПМЭФ-2024, Авто, Тольятти, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
В проект создания Lada Iskra инвестировали 23 миллиарда рублей

Глава АвтоВАЗа": инвестиции в проект Lada Iskra составили 23 миллиарда рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время презентации новинки на ПМЭФ.
"Сегодня для нас особенный день. В новейшей истории "АвтоВАЗа" мы открываем первую дверь в наше будущее и представляем свою новую модель – Lada Iskra. Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды – в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", - сказал он.
"О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 миллиарда рублей. Работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти. Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!", - добавил топ-менеджер.
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"АвтоВАЗ" выпустил опытную партию Lada Iskra
27 февраля, 12:31
 
ПМЭФ-2024АвтоТольяттиМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала