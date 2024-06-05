https://ria.ru/20240605/lada-1950663478.html

В проект создания Lada Iskra инвестировали 23 миллиарда рублей

В проект создания Lada Iskra инвестировали 23 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.06.2024

В проект создания Lada Iskra инвестировали 23 миллиарда рублей

Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:36

2024-06-05T13:36

2024-06-05T13:39

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время презентации новинки на ПМЭФ. "Сегодня для нас особенный день. В новейшей истории "АвтоВАЗа" мы открываем первую дверь в наше будущее и представляем свою новую модель – Lada Iskra. Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды – в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", - сказал он. "О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 миллиарда рублей. Работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти. Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!", - добавил топ-менеджер.

https://ria.ru/20240227/avtovaz-1929743867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, тольятти, максим соколов, автоваз, lada vesta