https://ria.ru/20240605/kurs-valyut-1950782163.html

Курс доллара на Московской бирже упал до 88,77 рубля

Курс доллара на Московской бирже упал до 88,77 рубля - РИА Новости, 05.06.2024

Курс доллара на Московской бирже упал до 88,77 рубля

Рубль по итогам торгов среды вырос к американской, европейской и китайской валютам: доллар на закрытии подешевел до 88,77 рубля, евро - до 96,52 рубля, юань... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:08

2024-06-05T19:08

2024-06-05T19:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости/Прайм. Рубль по итогам торгов среды вырос к американской, европейской и китайской валютам: доллар на закрытии подешевел до 88,77 рубля, евро - до 96,52 рубля, юань остался на уровне 12,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 88,77 рубля, юаня – на 1 копейку, 12,22 рубля, евро - на 8 копеек, до 96,52 рубля.

https://ria.ru/20240605/rublya-1950759004.html

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экономика, цены на нефть, московская биржа