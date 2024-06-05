https://ria.ru/20240605/kurs-valyut-1950782163.html
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,77 рубля
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,77 рубля - РИА Новости, 05.06.2024
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,77 рубля
Рубль по итогам торгов среды вырос к американской, европейской и китайской валютам: доллар на закрытии подешевел до 88,77 рубля, евро - до 96,52 рубля, юань... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:08
2024-06-05T19:08
2024-06-05T19:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888202443_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b8023bc3630d8700734de548a74273ba.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости/Прайм. Рубль по итогам торгов среды вырос к американской, европейской и китайской валютам: доллар на закрытии подешевел до 88,77 рубля, евро - до 96,52 рубля, юань остался на уровне 12,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 88,77 рубля, юаня – на 1 копейку, 12,22 рубля, евро - на 8 копеек, до 96,52 рубля.
https://ria.ru/20240605/rublya-1950759004.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888202443_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_6aa9199329f8c8b3cb0090420676bda5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,77 рубля
Курс доллара на Мосбирже упал до 88,77 рубля, евро — до 96,52, юаня — до 12,22