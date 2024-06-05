https://ria.ru/20240605/kriminal-1950745759.html

В Москве задержали семь участников экстремистской группировки

В Москве задержали семь участников экстремистской группировки - РИА Новости, 05.06.2024

В Москве задержали семь участников экстремистской группировки

В Москве задержаны семь участников действовавшей с 2020 года экстремистской группировки, куда вовлекали в том числе несовершеннолетних, для совершения... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:13

2024-06-05T17:13

2024-06-05T19:33

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве задержаны семь участников действовавшей с 2020 года экстремистской группировки, куда вовлекали в том числе несовершеннолетних, для совершения преступлений против правоохранителей, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "В Москве задержаны семь подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации... Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении. По версии следствия, не позднее 20 июня 2020 года была образована группировка для совершения экстремистских преступлений в Московском регионе. Кроме того, фигуранты создали в одной из соцсетей сообщество, где вовлекали, в том числе несовершеннолетних, и планировали преступления по мотивам ненависти или вражды против правоохранителей. Подчеркивается, что экстремисты соблюдали меры конспирации, они включали в чаты и давали возможность общаться только своим знакомым. Подчеркивается, что сегодня были проведены обыски по местам жительства фигурантов. В настоящее время они доставлены доставлены в подразделение СК для необходимых следственных действий. Кроме того, устанавливаются иные причастные к преступлению.На сайте московского главка МВД сообщается, что по адресам проживания и задержания подозреваемых в Ростове-на-Дону, в Домодедово Московской области и в Москве проведены обыски, в ходе которых изъяты сигнальные пистолеты, ножи, жесткие диски с персональных компьютеров, телефоны, ноутбуки, атрибутика сообщества.

https://radiosputnik.ru/20240603/fsb-1950177720.html

https://ria.ru/20240604/proisshestvie-1950478648.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)