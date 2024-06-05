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Костин заявил о переходе сети РНКБ под бренд ВТБ - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:03 05.06.2024 (обновлено: 12:25 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kostin-1950563730.html
Костин заявил о переходе сети РНКБ под бренд ВТБ
Костин заявил о переходе сети РНКБ под бренд ВТБ - РИА Новости, 05.06.2024
Костин заявил о переходе сети РНКБ под бренд ВТБ
ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:03
2024-06-05T12:25
пмэф-2024
экономика
севастополь
юг
россия
михаил якунин
андрей костин (банкир)
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 глава ВТБ Андрей Костин.&quot;За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной &quot;дочки&quot; группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ&quot;, – привела пресс-служба банка слова Костина.Он добавил, что сегодня РНКБ обслуживает около 2,6 миллиона жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц более чем в 200 отделениях.По словам председателя правления РНКБ Михаила Якунина, интеграция РНКБ с ВТБ позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что интеграция даст крымчанам новые возможности. "Поддерживаю решение о переходе крупнейшего в Крыму банка РНКБ под бренд ВТБ. ВТБ – известный во всей России банк с многолетней историей. Интеграция даст крымчанам новые возможности и позволит дополнительно расширить рынок банковских услуг в регионе", – написал Аксенов в своем Telegram–канале.Он поблагодарил Костина за помощь и поддержку республики, в том числе по направлению СВО.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/peterburg-1950556863.html
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экономика, севастополь, юг, россия, михаил якунин, андрей костин (банкир)
ПМЭФ-2024, Экономика, Севастополь, Юг, Россия, Михаил Якунин, Андрей Костин (банкир)
Костин заявил о переходе сети РНКБ под бренд ВТБ

Костин: офисы крымского РНКБ перейдут под бренд ВТБ в 2025 году

© Фото : ВТБПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : ВТБ
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 глава ВТБ Андрей Костин.
«

"За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной "дочки" группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ", – привела пресс-служба банка слова Костина.

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Он добавил, что сегодня РНКБ обслуживает около 2,6 миллиона жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц более чем в 200 отделениях.
По словам председателя правления РНКБ Михаила Якунина, интеграция РНКБ с ВТБ позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что интеграция даст крымчанам новые возможности. "Поддерживаю решение о переходе крупнейшего в Крыму банка РНКБ под бренд ВТБ. ВТБ – известный во всей России банк с многолетней историей. Интеграция даст крымчанам новые возможности и позволит дополнительно расширить рынок банковских услуг в регионе", – написал Аксенов в своем Telegram–канале.
Он поблагодарил Костина за помощь и поддержку республики, в том числе по направлению СВО.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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