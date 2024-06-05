https://ria.ru/20240605/kinostudiya-1950783566.html

Одесская киностудия стала убыточной и может закрыться

Одесская киностудия стала убыточной и может закрыться - РИА Новости, 05.06.2024

Одесская киностудия стала убыточной и может закрыться

Одесская киностудия стала убыточной и может прекратить свое существование из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:15

2024-06-05T19:15

2024-06-05T20:19

украина

одесская киностудия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950795534_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6689a6f81d31d80ee8776718c19bfa1c.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Одесская киностудия стала убыточной и может прекратить свое существование из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров, сообщили в среду в Государственной аудиторской службе Украины."Известная во всем мире Одесская киностудия из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров стала убыточной и рискует прекратить свое существование", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.По информации службы, за последние пять лет киностудия осуществила лишние расходы на общую сумму более 400 миллионов гривен (почти десять миллионов долларов). Одесская киностудия ведет историю с 1907 года, когда было создано частное киноателье. Киностудией компания стала в 1919-м. Здесь снято более 260 картин, в том числе "Д'Артаньян и три мушкетера", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера", "Весна на Заречной улице".

https://ria.ru/20231208/ukraina-1914696601.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, одесская киностудия, в мире