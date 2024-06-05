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Одесская киностудия стала убыточной и может закрыться
Одесская киностудия стала убыточной и может закрыться - РИА Новости, 05.06.2024
Одесская киностудия стала убыточной и может закрыться
Одесская киностудия стала убыточной и может прекратить свое существование из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:15
2024-06-05T19:15
2024-06-05T20:19
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Одесская киностудия стала убыточной и может прекратить свое существование из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров, сообщили в среду в Государственной аудиторской службе Украины."Известная во всем мире Одесская киностудия из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров стала убыточной и рискует прекратить свое существование", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.По информации службы, за последние пять лет киностудия осуществила лишние расходы на общую сумму более 400 миллионов гривен (почти десять миллионов долларов). Одесская киностудия ведет историю с 1907 года, когда было создано частное киноателье. Киностудией компания стала в 1919-м. Здесь снято более 260 картин, в том числе "Д'Артаньян и три мушкетера", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера", "Весна на Заречной улице".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, одесская киностудия, в мире
Украина, Одесская киностудия, В мире
Одесская киностудия стала убыточной и может закрыться
Аудиторская служба Украины: Одесская киностудия может прекратить существование
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Одесская киностудия стала убыточной и может прекратить свое существование из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров, сообщили в среду в Государственной аудиторской службе Украины.
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"Известная во всем мире Одесская киностудия из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров стала убыточной и рискует прекратить свое существование", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По информации службы, за последние пять лет киностудия осуществила лишние расходы на общую сумму более 400 миллионов гривен (почти десять миллионов долларов).
Одесская киностудия ведет историю с 1907 года, когда было создано частное киноателье. Киностудией компания стала в 1919-м. Здесь снято более 260 картин, в том числе "Д'Артаньян и три мушкетера", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера", "Весна на Заречной улице".