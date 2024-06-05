https://ria.ru/20240605/khakerskaya_ataka-1950770998.html
Хакеры атаковали испанскую фирму, ремонтирующую танки для ВСУ, пишут СМИ
Хакеры атаковали испанскую фирму, ремонтирующую танки для ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
Хакеры атаковали испанскую фирму, ремонтирующую танки для ВСУ, пишут СМИ
Подразделение испанской компании, занимающееся ремонтом боевых танков Leopard для поставок Киеву, подверглось кибератаке, в результате которой его веб-сайт был... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:25
2024-06-05T18:25
2024-06-05T18:25
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МАДРИД, 5 июн - РИА Новости. Подразделение испанской компании, занимающееся ремонтом боевых танков Leopard для поставок Киеву, подверглось кибератаке, в результате которой его веб-сайт был выведен из строя, сообщила газета Periodico. По информации издания, веб-сайт General Dynamics European Land Systems (GDELS), материнской компании Santa Barbara Sistemas, не работает весь вторник. Источники компании подтвердили изданию эту информацию. Однако они все еще выясняют причины произошедшего. Отмечается, что за DDoS-атаками на сайты финских муниципалитетов стоит хакерская группа NoName057(16), которая публикует список потенциальных сайтов для атаки в своем Telegram-канале на русском языке. Сама группа хакеров заявила в понедельник об акции, направленной против "испанской авиационной промышленности и веб-сайтов". Они назвали в качестве первых целей сайты парламента Валенсии, правительства автономного сообщества Астурия и службы общественного транспорта Барселоны TRAMCAT. Во вторую волну атак, помимо Santa Barbara Sistemas, под прицелом NoName оказались авиакомпании Albastar и Swiftair, а также базирующийся в Алаве производитель авиационных компонентов Aernnova Aerospace. Однако сообщается, что в случае этих компаний хакерам не удалось преодолеть их защитные системы.
https://ria.ru/20240224/khakery-1929314671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, киев, валенсия (область), астурия
В мире, Технологии, Киев, Валенсия (область), Астурия
Хакеры атаковали испанскую фирму, ремонтирующую танки для ВСУ, пишут СМИ
Periodico: испанская компания по ремонту Leopard для ВСУ подверглась кибератаке
МАДРИД, 5 июн - РИА Новости.
Подразделение испанской компании, занимающееся ремонтом боевых танков Leopard для поставок Киеву, подверглось кибератаке, в результате которой его веб-сайт был выведен из строя, сообщила газета Periodico
.
По информации издания, веб-сайт General Dynamics European Land Systems (GDELS), материнской компании Santa Barbara Sistemas, не работает весь вторник. Источники компании подтвердили изданию эту информацию. Однако они все еще выясняют причины произошедшего.
Отмечается, что за DDoS-атаками на сайты финских муниципалитетов стоит хакерская группа NoName057(16), которая публикует список потенциальных сайтов для атаки в своем Telegram-канале на русском языке.
Сама группа хакеров заявила в понедельник об акции, направленной против "испанской авиационной промышленности и веб-сайтов". Они назвали в качестве первых целей сайты парламента Валенсии, правительства автономного сообщества Астурия и службы общественного транспорта Барселоны TRAMCAT. Во вторую волну атак, помимо Santa Barbara Sistemas, под прицелом NoName оказались авиакомпании Albastar и Swiftair, а также базирующийся в Алаве производитель авиационных компонентов Aernnova Aerospace. Однако сообщается, что в случае этих компаний хакерам не удалось преодолеть их защитные системы.