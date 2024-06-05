https://ria.ru/20240605/khakerskaya_ataka-1950770998.html

Хакеры атаковали испанскую фирму, ремонтирующую танки для ВСУ, пишут СМИ

Хакеры атаковали испанскую фирму, ремонтирующую танки для ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024

Хакеры атаковали испанскую фирму, ремонтирующую танки для ВСУ, пишут СМИ

Подразделение испанской компании, занимающееся ремонтом боевых танков Leopard для поставок Киеву, подверглось кибератаке, в результате которой его веб-сайт был... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:25

2024-06-05T18:25

2024-06-05T18:25

в мире

технологии

киев

валенсия (область)

астурия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947642263_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_da9378c5733cb2bb6e804383ea285878.jpg

МАДРИД, 5 июн - РИА Новости. Подразделение испанской компании, занимающееся ремонтом боевых танков Leopard для поставок Киеву, подверглось кибератаке, в результате которой его веб-сайт был выведен из строя, сообщила газета Periodico. По информации издания, веб-сайт General Dynamics European Land Systems (GDELS), материнской компании Santa Barbara Sistemas, не работает весь вторник. Источники компании подтвердили изданию эту информацию. Однако они все еще выясняют причины произошедшего. Отмечается, что за DDoS-атаками на сайты финских муниципалитетов стоит хакерская группа NoName057(16), которая публикует список потенциальных сайтов для атаки в своем Telegram-канале на русском языке. Сама группа хакеров заявила в понедельник об акции, направленной против "испанской авиационной промышленности и веб-сайтов". Они назвали в качестве первых целей сайты парламента Валенсии, правительства автономного сообщества Астурия и службы общественного транспорта Барселоны TRAMCAT. Во вторую волну атак, помимо Santa Barbara Sistemas, под прицелом NoName оказались авиакомпании Albastar и Swiftair, а также базирующийся в Алаве производитель авиационных компонентов Aernnova Aerospace. Однако сообщается, что в случае этих компаний хакерам не удалось преодолеть их защитные системы.

https://ria.ru/20240224/khakery-1929314671.html

киев

валенсия (область)

астурия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, киев, валенсия (область), астурия