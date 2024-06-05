https://ria.ru/20240605/kazakhstan-1950776179.html

РЭЦ укрепляет экономические связи с Казахстаном

РЭЦ укрепляет экономические связи с Казахстаном - РИА Новости, 05.06.2024

РЭЦ укрепляет экономические связи с Казахстаном

Группа РЭЦ считает казахстанское направление одним из ключевых по развитию экспорта, за 2023 год компаниям была предоставлена общая поддержка на сумму 868... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:46

2024-06-05T18:46

2024-06-05T18:46

пмэф-2024

экономика

россия

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российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Группа РЭЦ считает казахстанское направление одним из ключевых по развитию экспорта, за 2023 год компаниям была предоставлена общая поддержка на сумму 868 миллионов долларов, включая государственную, финансовую и нефинансовую помощь, сообщил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ (входящей в Группу ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко на сессии "Бизнес-диалог Россия-Казахстан" на ПМЭФ-2024."Финансовая поддержка, оказанная по 243 проектам, составила более 598 миллионов долларов США. А общий объем российско-казахстанских проектов, использующих инструменты Группы РЭЦ, составляет более 1,5 триллиона рублей", - сказал Прохоренко.На сессии обсуждались успешные примеры сотрудничества в промышленности и перспективы новых проектов. В дискуссии приняли участие представители министерства экономики РФ, Евразийской экономической комиссии, посольства Республики Казахстан, торгового представительства РФ в Казахстане и предприниматели обеих стран.Прохоренко отметил, что сотрудничество в промышленной сфере России и Казахстана способствует укреплению экономик обеих стран, раскрытию кооперационных возможностей, решению проблем импортозамещения и ограничений во внешней торговле, а также созданию новых производственных мощностей и рабочих мест. Кроме того, оно способствует развитию научно-технических исследований, повышению конкурентоспособности товаров и снижению издержек производства."За первый квартал текущего года компаниями Группы РЭЦ была предоставлена субсидиарная, финансовая и нефинансовая поддержка на общую сумму 245 миллионов долларов. Финансовая поддержка по 76 проектам составила более 163,4 миллиона долларов. Объем нефинансовой поддержки составил 77,6 миллиона долларов", - уточнил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ.На 2024 год запланировано участие российских компаний на коллективных стендах "Сделано в России" на двух международных выставках в Казахстане: KIOGE-2024 (Казахстанская международная выставка "Нефть и Газ") в сентябре в Алматы и KazAgro/KazFarm – 2024 (Казахстанская международная выставка агропромышленного комплекса) в октябре в Астане.По его словам, Группа РЭЦ видит перспективы для реализации интеграционных проектов в различных областях, таких как использование водных ресурсов, электроэнергетика (включая "зеленую" энергию), железнодорожный и автомобильный транспорт, а также технологическое переоснащение казахстанских предприятий для уменьшения экологического влияния.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, казахстан, евразийская экономическая комиссия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт, пмэф