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Умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова - РИА Новости, 05.06.2024
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Культура
 
19:46 05.06.2024 (обновлено: 19:47 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kasymova-1950790171.html
Умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова
Умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова - РИА Новости, 05.06.2024
Умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова
Первая женщина–кинорежиссер в Средней Азии, уроженка Таджикистана Маргарита Касымова скончалась на 87 году жизни, сообщили РИА Новости в среду в таджикском... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:46
2024-06-05T19:47
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ДУШАНБЕ, 5 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Первая женщина–кинорежиссер в Средней Азии, уроженка Таджикистана Маргарита Касымова скончалась на 87 году жизни, сообщили РИА Новости в среду в таджикском Союзе кинематографистов. "Маргарита Касымова - первая женщина-кинорежиссер в Таджикистане и Средней Азии скончалась в Минске на 87 году жизни", - сказал собеседник агентства. Касымова родилась в Душанбе в 1938 году, училась во ВГИКе в мастерской Сергея Довженко и Михаила Чиаурели, который закончила в 1963 году. Среди ее однокурсников были Лариса Шепитько и Виктор Туров. Именно Туров помог Касымовой переехать в Минск перед самым началом гражданской войны в Таджикистане. Касымова сняла 16 художественных и 30 документальных фильмов, и снялась в cеми фильмах на киностудии "Таджикфильм". С 1979 по 1985 года являлась секретарем Союза кинематографистов Таджикской ССР. За ленту "Сегодня и всегда" в 1983 году получила первый приз на фестивале женского кино в Сан-Франциско. С 2010 года она преподавала в Белорусской государственной академии искусств.
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таджикистан, средняя азия, минск, вгик, россия, белоруссия
Таджикистан, Средняя Азия, Минск, ВГИК, Россия, Белоруссия, Культура
Умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова

Первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова умерла в 86 лет

© Таджикфильм (1971)Маргарита Касымова
Маргарита Касымова
© Таджикфильм (1971)
Маргарита Касымова. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 5 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Первая женщина–кинорежиссер в Средней Азии, уроженка Таджикистана Маргарита Касымова скончалась на 87 году жизни, сообщили РИА Новости в среду в таджикском Союзе кинематографистов.
"Маргарита Касымова - первая женщина-кинорежиссер в Таджикистане и Средней Азии скончалась в Минске на 87 году жизни", - сказал собеседник агентства.
Касымова родилась в Душанбе в 1938 году, училась во ВГИКе в мастерской Сергея Довженко и Михаила Чиаурели, который закончила в 1963 году.
Среди ее однокурсников были Лариса Шепитько и Виктор Туров. Именно Туров помог Касымовой переехать в Минск перед самым началом гражданской войны в Таджикистане. Касымова сняла 16 художественных и 30 документальных фильмов, и снялась в cеми фильмах на киностудии "Таджикфильм". С 1979 по 1985 года являлась секретарем Союза кинематографистов Таджикской ССР.
За ленту "Сегодня и всегда" в 1983 году получила первый приз на фестивале женского кино в Сан-Франциско. С 2010 года она преподавала в Белорусской государственной академии искусств.
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