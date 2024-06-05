https://ria.ru/20240605/kasymova-1950790171.html
Умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова
Умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова - РИА Новости, 05.06.2024
Умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова
Первая женщина–кинорежиссер в Средней Азии, уроженка Таджикистана Маргарита Касымова скончалась на 87 году жизни, сообщили РИА Новости в среду в таджикском... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:46
2024-06-05T19:46
2024-06-05T19:47
таджикистан
средняя азия
минск
вгик
россия
белоруссия
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950788088_0:103:690:491_1920x0_80_0_0_62fddcce2a20d2a90789343f32214f51.jpg
ДУШАНБЕ, 5 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Первая женщина–кинорежиссер в Средней Азии, уроженка Таджикистана Маргарита Касымова скончалась на 87 году жизни, сообщили РИА Новости в среду в таджикском Союзе кинематографистов. "Маргарита Касымова - первая женщина-кинорежиссер в Таджикистане и Средней Азии скончалась в Минске на 87 году жизни", - сказал собеседник агентства. Касымова родилась в Душанбе в 1938 году, училась во ВГИКе в мастерской Сергея Довженко и Михаила Чиаурели, который закончила в 1963 году. Среди ее однокурсников были Лариса Шепитько и Виктор Туров. Именно Туров помог Касымовой переехать в Минск перед самым началом гражданской войны в Таджикистане. Касымова сняла 16 художественных и 30 документальных фильмов, и снялась в cеми фильмах на киностудии "Таджикфильм". С 1979 по 1985 года являлась секретарем Союза кинематографистов Таджикской ССР. За ленту "Сегодня и всегда" в 1983 году получила первый приз на фестивале женского кино в Сан-Франциско. С 2010 года она преподавала в Белорусской государственной академии искусств.
https://ria.ru/20240529/frolov-1949130638.html
таджикистан
средняя азия
минск
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950788088_0:6:690:524_1920x0_80_0_0_6009f576d7a4140e1c554769c4ca2f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, средняя азия, минск, вгик, россия, белоруссия
Таджикистан, Средняя Азия, Минск, ВГИК, Россия, Белоруссия, Культура
Умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова
Первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова умерла в 86 лет