https://ria.ru/20240605/kartapolov-1950763254.html

Картаполов ответил на заявление Минобороны Германии о войне с Россией

Картаполов ответил на заявление Минобороны Германии о войне с Россией - РИА Новости, 05.06.2024

Картаполов ответил на заявление Минобороны Германии о войне с Россией

Россия будет готова раньше, к чему бы не готовилась Германия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявления... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:58

2024-06-05T17:58

2024-06-05T18:46

германия

россия

специальная военная операция на украине

андрей картаполов

госдума рф

борис писториус

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МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Россия будет готова раньше, к чему бы не готовилась Германия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.Ранее министр обороны Германии заявил, что стране необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией."Будем смотреть внимательно, что они делают. Мы все равно будем готовы раньше них, к чему бы они не готовились", - сказал Картаполов.В среду Писториус заявил, отвечая на вопрос депутата бундестага, может ли правительство ФРГ дать гарантии, что не станет частью украинского конфликта в будущем, что Германия не хочет и не будет становиться стороной украинского конфликта.

https://ria.ru/20240605/pistorius-1950730753.html

германия

россия

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германия, россия, андрей картаполов, госдума рф, борис писториус