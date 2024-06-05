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Картаполов ответил на заявление Минобороны Германии о войне с Россией - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 05.06.2024 (обновлено: 18:46 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kartapolov-1950763254.html
Картаполов ответил на заявление Минобороны Германии о войне с Россией
Картаполов ответил на заявление Минобороны Германии о войне с Россией - РИА Новости, 05.06.2024
Картаполов ответил на заявление Минобороны Германии о войне с Россией
Россия будет готова раньше, к чему бы не готовилась Германия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявления... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:58
2024-06-05T18:46
германия
россия
специальная военная операция на украине
андрей картаполов
госдума рф
борис писториус
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МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Россия будет готова раньше, к чему бы не готовилась Германия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.Ранее министр обороны Германии заявил, что стране необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией."Будем смотреть внимательно, что они делают. Мы все равно будем готовы раньше них, к чему бы они не готовились", - сказал Картаполов.В среду Писториус заявил, отвечая на вопрос депутата бундестага, может ли правительство ФРГ дать гарантии, что не станет частью украинского конфликта в будущем, что Германия не хочет и не будет становиться стороной украинского конфликта.
https://ria.ru/20240605/pistorius-1950730753.html
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германия, россия, андрей картаполов, госдума рф, борис писториус
Германия, Россия, Специальная военная операция на Украине, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Борис Писториус
Картаполов ответил на заявление Минобороны Германии о войне с Россией

Картаполов: к чему бы Германия ни готовилась, мы будем готовы раньше

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Россия будет готова раньше, к чему бы не готовилась Германия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.
Ранее министр обороны Германии заявил, что стране необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией.
«
"Будем смотреть внимательно, что они делают. Мы все равно будем готовы раньше них, к чему бы они не готовились", - сказал Картаполов.
В среду Писториус заявил, отвечая на вопрос депутата бундестага, может ли правительство ФРГ дать гарантии, что не станет частью украинского конфликта в будущем, что Германия не хочет и не будет становиться стороной украинского конфликта.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияРоссияАндрей КартаполовГосдума РФБорис Писториус
 
 
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