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В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией
В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией - РИА Новости, 05.06.2024
В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией
Заявления Писториуса о войне с Россией рассчитаны на выделение денег на ОПК, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:58
2024-06-05T17:58
2024-06-05T18:31
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андрей картаполов
госдума рф
борис писториус
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МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Заявления Писториуса о войне с Россией рассчитаны на выделение денег на ОПК, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявления главы Минобороны ФРГ о том, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.Ранее министр обороны Германии заявил, что стране необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией."Все эти высказывания рассчитаны только на то, чтобы подстегнуть своих вялых союзников на выделение помощи Украине и чтобы подтолкнуть собственные правительства на выделение денег на оборонно-промышленный комплекс, который их кормит. Будем смотреть внимательно, что они делают", - сказал Картаполов.
https://ria.ru/20240531/udary-1949573291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей картаполов, госдума рф, борис писториус, германия, украина
Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Борис Писториус, Германия, Украина
В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией
Картаполов: заявления Писториуса о войне с Россией рассчитаны на выделение денег