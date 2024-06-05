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В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией - РИА Новости, 05.06.2024
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17:58 05.06.2024 (обновлено: 18:31 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kartapolov-1950762761.html
В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией
В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией - РИА Новости, 05.06.2024
В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией
Заявления Писториуса о войне с Россией рассчитаны на выделение денег на ОПК, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:58
2024-06-05T18:31
россия
андрей картаполов
госдума рф
борис писториус
германия
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МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Заявления Писториуса о войне с Россией рассчитаны на выделение денег на ОПК, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявления главы Минобороны ФРГ о том, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.Ранее министр обороны Германии заявил, что стране необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией."Все эти высказывания рассчитаны только на то, чтобы подстегнуть своих вялых союзников на выделение помощи Украине и чтобы подтолкнуть собственные правительства на выделение денег на оборонно-промышленный комплекс, который их кормит. Будем смотреть внимательно, что они делают", - сказал Картаполов.
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россия, андрей картаполов, госдума рф, борис писториус, германия, украина
Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Борис Писториус, Германия, Украина
В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией

Картаполов: заявления Писториуса о войне с Россией рассчитаны на выделение денег

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Заявления Писториуса о войне с Россией рассчитаны на выделение денег на ОПК, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявления главы Минобороны ФРГ о том, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.
Ранее министр обороны Германии заявил, что стране необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией.
"Все эти высказывания рассчитаны только на то, чтобы подстегнуть своих вялых союзников на выделение помощи Украине и чтобы подтолкнуть собственные правительства на выделение денег на оборонно-промышленный комплекс, который их кормит. Будем смотреть внимательно, что они делают", - сказал Картаполов.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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РоссияАндрей КартаполовГосдума РФБорис ПисториусГерманияУкраина
 
 
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