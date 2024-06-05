https://ria.ru/20240605/kartapolov-1950762761.html

В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией

В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией - РИА Новости, 05.06.2024

В Госдуме прокомментировали заявления Писториуса о войне с Россией

Заявления Писториуса о войне с Россией рассчитаны на выделение денег на ОПК, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:58

2024-06-05T17:58

2024-06-05T18:31

россия

андрей картаполов

госдума рф

борис писториус

германия

украина

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МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Заявления Писториуса о войне с Россией рассчитаны на выделение денег на ОПК, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявления главы Минобороны ФРГ о том, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.Ранее министр обороны Германии заявил, что стране необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией."Все эти высказывания рассчитаны только на то, чтобы подстегнуть своих вялых союзников на выделение помощи Украине и чтобы подтолкнуть собственные правительства на выделение денег на оборонно-промышленный комплекс, который их кормит. Будем смотреть внимательно, что они делают", - сказал Картаполов.

https://ria.ru/20240531/udary-1949573291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, андрей картаполов, госдума рф, борис писториус, германия, украина