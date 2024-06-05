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В Карелии откроют производство беспилотных систем - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:43 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kareliya-1950732033.html
В Карелии откроют производство беспилотных систем
В Карелии откроют производство беспилотных систем - РИА Новости, 05.06.2024
В Карелии откроют производство беспилотных систем
Предприятие по производству беспилотных систем и комплектующих для пневматического оружия откроют в Карелии, соглашение о создании производства подписано в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:43
2024-06-05T16:43
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
сегежа
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Предприятие по производству беспилотных систем и комплектующих для пневматического оружия откроют в Карелии, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщило управление пресс-службы главы республики. "Инвестиционный проект, вложения в который составят 2,6 миллиарда рублей, будет реализовывать ООО "Эдган Машинери". Соглашение о сотрудничестве с компанией подписано в рамках Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении. Группа компаний "ЭДган" является крупнейшим производителем пневматического оружия в России. Инвестором принято решение о создании нового высокотехнологического производства на территории Арктической зоны – в Сегеже. ООО "Эдган Машинери", входящее в группу компаний "ЭДган", уже приступило к реализации проекта. Предусмотрено создание производства комплектующих для пневматических винтовок собственного производства. Номенклатура продукции включает детали, выпускаемые в настоящее время зарубежными поставщиками. Срок реализации проекта – 2024-2025 годы. В настоящее время для производства приобретены токарный, фрезерный и горизонтальный притирочный станки. В июне этого года планируется их монтаж и пуско-наладка. "Правительство Карелии уделяет особое внимание инвестиционным проектам, которые реализуются в Арктической зоне Российской Федерации и предусматривают создание новых рабочих мест. С компанией "ЭДганМашинери" мы подписали соглашение о сотрудничестве при создании промышленного предприятия по производству беспилотных систем и оборудования для металлообработки", – сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240205/bespilotniki-1925478612.html
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экономика, технологии, россия, сегежа, артур парфенчиков
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Сегежа, Артур Парфенчиков
В Карелии откроют производство беспилотных систем

На ПМЭФ подписали соглашение о создании в Карелии производства беспилотников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Работа ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Предприятие по производству беспилотных систем и комплектующих для пневматического оружия откроют в Карелии, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщило управление пресс-службы главы республики.
"Инвестиционный проект, вложения в который составят 2,6 миллиарда рублей, будет реализовывать ООО "Эдган Машинери". Соглашение о сотрудничестве с компанией подписано в рамках Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.
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Группа компаний "ЭДган" является крупнейшим производителем пневматического оружия в России. Инвестором принято решение о создании нового высокотехнологического производства на территории Арктической зоны – в Сегеже.
ООО "Эдган Машинери", входящее в группу компаний "ЭДган", уже приступило к реализации проекта. Предусмотрено создание производства комплектующих для пневматических винтовок собственного производства. Номенклатура продукции включает детали, выпускаемые в настоящее время зарубежными поставщиками.
Срок реализации проекта – 2024-2025 годы. В настоящее время для производства приобретены токарный, фрезерный и горизонтальный притирочный станки. В июне этого года планируется их монтаж и пуско-наладка.
"Правительство Карелии уделяет особое внимание инвестиционным проектам, которые реализуются в Арктической зоне Российской Федерации и предусматривают создание новых рабочих мест. С компанией "ЭДганМашинери" мы подписали соглашение о сотрудничестве при создании промышленного предприятия по производству беспилотных систем и оборудования для металлообработки", – сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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