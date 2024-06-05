https://ria.ru/20240605/kareliya-1950732033.html

В Карелии откроют производство беспилотных систем

В Карелии откроют производство беспилотных систем - РИА Новости, 05.06.2024

В Карелии откроют производство беспилотных систем

Предприятие по производству беспилотных систем и комплектующих для пневматического оружия откроют в Карелии, соглашение о создании производства подписано в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:43

2024-06-05T16:43

2024-06-05T16:43

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

сегежа

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Предприятие по производству беспилотных систем и комплектующих для пневматического оружия откроют в Карелии, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщило управление пресс-службы главы республики. "Инвестиционный проект, вложения в который составят 2,6 миллиарда рублей, будет реализовывать ООО "Эдган Машинери". Соглашение о сотрудничестве с компанией подписано в рамках Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении. Группа компаний "ЭДган" является крупнейшим производителем пневматического оружия в России. Инвестором принято решение о создании нового высокотехнологического производства на территории Арктической зоны – в Сегеже. ООО "Эдган Машинери", входящее в группу компаний "ЭДган", уже приступило к реализации проекта. Предусмотрено создание производства комплектующих для пневматических винтовок собственного производства. Номенклатура продукции включает детали, выпускаемые в настоящее время зарубежными поставщиками. Срок реализации проекта – 2024-2025 годы. В настоящее время для производства приобретены токарный, фрезерный и горизонтальный притирочный станки. В июне этого года планируется их монтаж и пуско-наладка. "Правительство Карелии уделяет особое внимание инвестиционным проектам, которые реализуются в Арктической зоне Российской Федерации и предусматривают создание новых рабочих мест. С компанией "ЭДганМашинери" мы подписали соглашение о сотрудничестве при создании промышленного предприятия по производству беспилотных систем и оборудования для металлообработки", – сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240205/bespilotniki-1925478612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, сегежа, артур парфенчиков