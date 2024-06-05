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Выборы главы Калмыкии состоятся 8 сентября - РИА Новости, 05.06.2024
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12:34 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kalmykiya-1950635643.html
Выборы главы Калмыкии состоятся 8 сентября
Выборы главы Калмыкии состоятся 8 сентября - РИА Новости, 05.06.2024
Выборы главы Калмыкии состоятся 8 сентября
Депутаты Народного Хурала (парламента) Калмыкии приняли решение о проведении выборов главы республики 8 сентября, сообщает в среду парламент в своем... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:34
2024-06-05T12:34
политика
республика калмыкия
единый день голосования в россии
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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Народного Хурала (парламента) Калмыкии приняли решение о проведении выборов главы республики 8 сентября, сообщает в среду парламент в своем Telegram-канале. "Назначена дата выборов Главы Республики Калмыкия - на 8 сентября 2024 года, в Единый день голосования", - говорится в сообщении Хурала. Отмечается, что депутаты приняли это решение единогласно.
https://ria.ru/20240605/mosgorduma-1950627579.html
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политика, республика калмыкия, единый день голосования в россии
Политика, Республика Калмыкия, Единый день голосования в России
Выборы главы Калмыкии состоятся 8 сентября

Народный Хурал Калмыкии назначил выборы главы республики на 8 сентября

© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкГород Элиста
Город Элиста - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / В. Козлов
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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Народного Хурала (парламента) Калмыкии приняли решение о проведении выборов главы республики 8 сентября, сообщает в среду парламент в своем Telegram-канале.
"Назначена дата выборов Главы Республики Калмыкия - на 8 сентября 2024 года, в Единый день голосования", - говорится в сообщении Хурала.
Отмечается, что депутаты приняли это решение единогласно.
Здание Московской городской Думы - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Стала известна дата выборов в Мосгордуму
Вчера, 12:20
 
ПолитикаРеспублика КалмыкияЕдиный день голосования в России
 
 
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