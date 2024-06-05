https://ria.ru/20240605/kalmykiya-1950635643.html

Выборы главы Калмыкии состоятся 8 сентября

Выборы главы Калмыкии состоятся 8 сентября - РИА Новости, 05.06.2024

Выборы главы Калмыкии состоятся 8 сентября

Депутаты Народного Хурала (парламента) Калмыкии приняли решение о проведении выборов главы республики 8 сентября, сообщает в среду парламент в своем... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:34

2024-06-05T12:34

2024-06-05T12:34

политика

республика калмыкия

единый день голосования в россии

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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Народного Хурала (парламента) Калмыкии приняли решение о проведении выборов главы республики 8 сентября, сообщает в среду парламент в своем Telegram-канале. "Назначена дата выборов Главы Республики Калмыкия - на 8 сентября 2024 года, в Единый день голосования", - говорится в сообщении Хурала. Отмечается, что депутаты приняли это решение единогласно.

https://ria.ru/20240605/mosgorduma-1950627579.html

республика калмыкия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, республика калмыкия, единый день голосования в россии