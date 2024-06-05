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Из Калининграда выдворили гражданку Кубы, задержанную без документов - РИА Новости, 05.06.2024
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11:48 05.06.2024 (обновлено: 11:49 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kaliningrad-1950615270.html
Из Калининграда выдворили гражданку Кубы, задержанную без документов
Из Калининграда выдворили гражданку Кубы, задержанную без документов - РИА Новости, 05.06.2024
Из Калининграда выдворили гражданку Кубы, задержанную без документов
Калининградские приставы выдворили с территории региона гражданку Кубы, которая была задержана в погранзоне без документов и, по ее словам, хотела устроиться... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:48
2024-06-05T11:49
калининградская область
россия
куба
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 5 июн — РИА Новости. Калининградские приставы выдворили с территории региона гражданку Кубы, которая была задержана в погранзоне без документов и, по ее словам, хотела устроиться гувернанткой, сообщает пресс-служба судебных приставов региона. "Была выдворена гражданка Республики Куба. Девушку задержали на территории Калининградской области в пограничной зоне без разрешительных документов. По словам кубинки, в Калининград она приехала потому, что ей пообещали работу гувернанткой, но в итоге обманули", - говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе, подлежащие выдворению граждане препровождаются в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Калининградской области. Из этого учреждения судебные приставы доставляют выдворяемых в аэропорт до пограничного пункта пропуска. "С начала 2024 года сотрудники УФССП России по Калининградской области выдворили 130 человек. Среди них граждане Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и другие", - уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20240604/mvd-1950322972.html
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калининградская область, россия, куба, происшествия
Калининградская область, Россия, Куба, Происшествия
Из Калининграда выдворили гражданку Кубы, задержанную без документов

Калининградские приставы выдворили из региона гражданку Кубы без документов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 июн — РИА Новости. Калининградские приставы выдворили с территории региона гражданку Кубы, которая была задержана в погранзоне без документов и, по ее словам, хотела устроиться гувернанткой, сообщает пресс-служба судебных приставов региона.
"Была выдворена гражданка Республики Куба. Девушку задержали на территории Калининградской области в пограничной зоне без разрешительных документов. По словам кубинки, в Калининград она приехала потому, что ей пообещали работу гувернанткой, но в итоге обманули", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в пресс-службе, подлежащие выдворению граждане препровождаются в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Калининградской области. Из этого учреждения судебные приставы доставляют выдворяемых в аэропорт до пограничного пункта пропуска.
"С начала 2024 года сотрудники УФССП России по Калининградской области выдворили 130 человек. Среди них граждане Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и другие", - уточняет пресс-служба.
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