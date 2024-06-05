https://ria.ru/20240605/kaliningrad-1950615270.html

Из Калининграда выдворили гражданку Кубы, задержанную без документов

Из Калининграда выдворили гражданку Кубы, задержанную без документов - РИА Новости, 05.06.2024

Из Калининграда выдворили гражданку Кубы, задержанную без документов

Калининградские приставы выдворили с территории региона гражданку Кубы, которая была задержана в погранзоне без документов и, по ее словам, хотела устроиться... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:48

2024-06-05T11:48

2024-06-05T11:49

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россия

куба

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КАЛИНИНГРАД, 5 июн — РИА Новости. Калининградские приставы выдворили с территории региона гражданку Кубы, которая была задержана в погранзоне без документов и, по ее словам, хотела устроиться гувернанткой, сообщает пресс-служба судебных приставов региона. "Была выдворена гражданка Республики Куба. Девушку задержали на территории Калининградской области в пограничной зоне без разрешительных документов. По словам кубинки, в Калининград она приехала потому, что ей пообещали работу гувернанткой, но в итоге обманули", - говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе, подлежащие выдворению граждане препровождаются в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Калининградской области. Из этого учреждения судебные приставы доставляют выдворяемых в аэропорт до пограничного пункта пропуска. "С начала 2024 года сотрудники УФССП России по Калининградской области выдворили 130 человек. Среди них граждане Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и другие", - уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20240604/mvd-1950322972.html

https://rsport.ria.ru/20240604/olimpiada-1950399566.html

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калининградская область, россия, куба, происшествия