Рейтинг@Mail.ru
Израиль начал операции в Эль-Бурейдже и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 05.06.2024 (обновлено: 14:20 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/izrail-1950622459.html
Израиль начал операции в Эль-Бурейдже и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа
Израиль начал операции в Эль-Бурейдже и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа - РИА Новости, 05.06.2024
Израиль начал операции в Эль-Бурейдже и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа
Израильские военные начали боевые действия в лагере беженцев Эль-Бурейдж и восточной части города Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:10
2024-06-05T14:20
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950643500_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_c6286b4f3d03547bb324f7415a2859e2.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн — РИА Новости. Израильские военные начали боевые действия в лагере беженцев Эль-Бурейдж и восточной части города Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). &quot;В течение последних суток войска ЦАХАЛ начали целенаправленную оперативную деятельность в районах Эль-Бурейджа и восточной части Дейр-эль-Балаха. &lt;...&gt; Операции начались на основе разведывательной информации, указывающей на присутствие террористов и террористической инфраструктуры на земле и под ней в этих районах&quot;, — утверждают военные.Перед входом сухопутных войск ВВС Израиля нанесли серию ударов по находящимся в этой местности военным комплексам, складам с оружием и подземной инфраструктуре. В пресс-службе добавили, что военные продолжают операции в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта. Война в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.В октябре 2023-го, после проникновения бойцов ХАМАС на юг еврейского государства, где они открыли огонь как по военным, так и по гражданским, в регионе начались очередные боевые столкновения.В ответ на действия палестинского движения Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сейчас сектор Газа фактически разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html
https://ria.ru/20240603/gaza-1950085701.html
https://ria.ru/20231216/gaza-1916212949.html
https://ria.ru/20231216/zalozhniki-1916217841.html
израиль
рафах (провинция)
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950643500_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_61f90712550bdcab200abbe18e72d555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль начал операции в Эль-Бурейдже и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа

Израиль начал операции в лагере беженцев Эль-Бурейдж и в городе Дейр-эль-Балах

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн — РИА Новости. Израильские военные начали боевые действия в лагере беженцев Эль-Бурейдж и восточной части города Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«

"В течение последних суток войска ЦАХАЛ начали целенаправленную оперативную деятельность в районах Эль-Бурейджа и восточной части Дейр-эль-Балаха. <...> Операции начались на основе разведывательной информации, указывающей на присутствие террористов и террористической инфраструктуры на земле и под ней в этих районах", — утверждают военные.

Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
СМИ раскрыли, почему Израиль не начинает операцию в Рафахе
22 апреля, 23:12
Перед входом сухопутных войск ВВС Израиля нанесли серию ударов по находящимся в этой местности военным комплексам, складам с оружием и подземной инфраструктуре.
В пресс-службе добавили, что военные продолжают операции в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В лагере беженцев на севере Газы нашли тела еще 50 погибших, пишут СМИ
3 июня, 07:24

Война в секторе Газа

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
В октябре 2023-го, после проникновения бойцов ХАМАС на юг еврейского государства, где они открыли огонь как по военным, так и по гражданским, в регионе начались очередные боевые столкновения.
В ответ на действия палестинского движения Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Армия Израиля уточнила обстоятельства убийства трех заложников в Газе
16 декабря 2023, 16:38
Сейчас сектор Газа фактически разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Армия Израиля расследует убийство заложников в секторе Газа
16 декабря 2023, 17:13
 
В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала