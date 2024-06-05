https://ria.ru/20240605/izrail-1950622459.html

Израиль начал операции в Эль-Бурейдже и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа

Израиль начал операции в Эль-Бурейдже и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа - РИА Новости, 05.06.2024

Израиль начал операции в Эль-Бурейдже и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа

Израильские военные начали боевые действия в лагере беженцев Эль-Бурейдж и восточной части города Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:10

2024-06-05T12:10

2024-06-05T14:20

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн — РИА Новости. Израильские военные начали боевые действия в лагере беженцев Эль-Бурейдж и восточной части города Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В течение последних суток войска ЦАХАЛ начали целенаправленную оперативную деятельность в районах Эль-Бурейджа и восточной части Дейр-эль-Балаха. <...> Операции начались на основе разведывательной информации, указывающей на присутствие террористов и террористической инфраструктуры на земле и под ней в этих районах", — утверждают военные.Перед входом сухопутных войск ВВС Израиля нанесли серию ударов по находящимся в этой местности военным комплексам, складам с оружием и подземной инфраструктуре. В пресс-службе добавили, что военные продолжают операции в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта. Война в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.В октябре 2023-го, после проникновения бойцов ХАМАС на юг еврейского государства, где они открыли огонь как по военным, так и по гражданским, в регионе начались очередные боевые столкновения.В ответ на действия палестинского движения Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сейчас сектор Газа фактически разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html

https://ria.ru/20240603/gaza-1950085701.html

https://ria.ru/20231216/gaza-1916212949.html

https://ria.ru/20231216/zalozhniki-1916217841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году