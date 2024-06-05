https://ria.ru/20240605/it-produkty-1950743239.html

Никита Гусаков: российские ИТ-продукты востребованы на дружественных рынках

Никита Гусаков: российские ИТ-продукты востребованы на дружественных рынках - РИА Новости, 05.06.2024

Никита Гусаков: российские ИТ-продукты востребованы на дружественных рынках

ИТ-рынок дружественных стран составляет порядка 40% от общемирового, что является перспективным и вполне достаточным для создания и развития российских... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:05

2024-06-05T17:05

2024-06-05T17:05

экономика

россия

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экспорт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. ИТ-рынок дружественных стран составляет порядка 40% от общемирового, что является перспективным и вполне достаточным для создания и развития российских конкурентоспособных продуктов в сфере информационно-коммуникационных технологий, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на сессии "Наш IT на экспорт", состоявшейся на Петербургском международном экономическом форуме.Он отметил, что в России уже существует значительное количество инструментов поддержки экспорта, однако он выразил мнение о необходимости создания дополнительных механизмов поддержки экспорта ИТ-услуг."Такие инструменты должны способствовать адаптации ИТ-решений к требованиям внешних рынков, их маркетинговому продвижению и сертификации", - сказал Гусаков.Он также предложил проработать детальные параметры таких инструментов поддержки в рамках диалога между государством и бизнесом.Старший вице-президент РЭЦ также отметил, что для поддержки реализации крупных экспортных ИТ-проектов, таких как системы умного государственного управления или системы информационной безопасности национального масштаба, целесообразно внедрение инструментов льготного финансирования экспорта ИТ-услуг без привязки к поставке товаров.Он также подробно рассказал о работе Группы РЭЦ по поддержке отечественных высокотехнологичных компаний, выходящих на экспорт. Наибольшим спросом у компаний ИТ-отрасли среди продуктов РЭЦ пользуется услуга по участию в международных выставках и деловых миссиях. Эту меру поддержки можно получить на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Гусаков также отметил положительную динамику охвата мероприятий и компаний по данному направлению поддержки. Так, в 2022 году поддержку РЭЦ получили более 40 компаний, а за пять месяцев текущего года уже 48 экспортеров. Компании приняли участие в деловых миссиях в ОАЭ и Саудовской Аравии, выставке Smart Home and City в Индонезии. До конца года запланировано участие российских ИТ-компаний в деловых миссиях в Алжире и Египте, выставке GITEX в ОАЭ."Для закрытия финансовых рисков сделок и облегчения условий внешнеэкономической деятельности страховое агентство ЭКСАР предлагает продукты страхования как для экспортеров ИТ-услуг, так и для импортеров. Экспортеры страхуют себя от финансового риска предоставления отсрочки платежа иностранным покупателям, а импортеры защищают авансы за оборудование и комплектующие за рубеж. В условиях практически ежедневного поиска экспортерами новых цепочек платежей страховые продукты становятся все более востребованными", – уточнил старший вице-президент РЭЦ.Модератором сессии выступил Александр Павлов (РФРИТ), спикерами: Сергей Андреев (Сайберус), Владимир Сакович (Sk Capital), Валентин Макаров (Руссофт) и Рената Абдулина (Ассоциация крупнейших потребителей ПО и оборудования).Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/podderzhka-1949363983.html

https://ria.ru/20240605/uznavaemost-1950693812.html

https://ria.ru/20240605/prokhorenko-1950709243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт