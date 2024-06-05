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Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 05.06.2024
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19:16 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/inflyatsiya-1950784509.html
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 05.06.2024
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России
Инфляция в России на 3 июня составила 8,17% в годовом выражении против 8,07% на 27 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:16
2024-06-05T19:16
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инфляция в России на 3 июня составила 8,17% в годовом выражении против 8,07% на 27 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 28 мая по 3 июня 2024 года инфляция составила 0,17%, год к году – 8,17%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Авторы документа отмечают, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,09% против 0,08%). "Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась на фоне удешевления огурцов и помидоров. На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,11%. Подешевели свинина, яйца и мука, замедлился рост цен на мясо птицы, хлеб и хлебобулочные изделия, масложировую продукцию", - указали они. В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,06%. "На легковые автомобили околонулевой рост цен (0,03%). Продолжилась дефляция электро- и бытовых приборов (-0,17%). Замедлился рост цен на строительные материалы, подешевели одежда и обувь, бытовая химия. На бензин изменение цен составило 0,26%, на дизель – 0,16%", - следует из обзора министерства. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг - рост цен составил 0,55% на фоне роста цен на услуги санаториев.
https://ria.ru/20240605/benzin-1950784010.html
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

МЭР: инфляция в России на 3 июня составила 8,17 процента в годовом выражении

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инфляция в России на 3 июня составила 8,17% в годовом выражении против 8,07% на 27 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
«
"За период с 28 мая по 3 июня 2024 года инфляция составила 0,17%, год к году – 8,17%", - говорится в обзоре Минэкономразвития.
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Авторы документа отмечают, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,09% против 0,08%). "Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась на фоне удешевления огурцов и помидоров. На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,11%. Подешевели свинина, яйца и мука, замедлился рост цен на мясо птицы, хлеб и хлебобулочные изделия, масложировую продукцию", - указали они.
В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,06%. "На легковые автомобили околонулевой рост цен (0,03%). Продолжилась дефляция электро- и бытовых приборов (-0,17%). Замедлился рост цен на строительные материалы, подешевели одежда и обувь, бытовая химия. На бензин изменение цен составило 0,26%, на дизель – 0,16%", - следует из обзора министерства.
Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг - рост цен составил 0,55% на фоне роста цен на услуги санаториев.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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