https://ria.ru/20240605/inflyatsiya-1950784509.html

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 05.06.2024

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

Инфляция в России на 3 июня составила 8,17% в годовом выражении против 8,07% на 27 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:16

2024-06-05T19:16

2024-06-05T19:16

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инфляция в России на 3 июня составила 8,17% в годовом выражении против 8,07% на 27 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 28 мая по 3 июня 2024 года инфляция составила 0,17%, год к году – 8,17%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Авторы документа отмечают, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,09% против 0,08%). "Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась на фоне удешевления огурцов и помидоров. На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,11%. Подешевели свинина, яйца и мука, замедлился рост цен на мясо птицы, хлеб и хлебобулочные изделия, масложировую продукцию", - указали они. В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,06%. "На легковые автомобили околонулевой рост цен (0,03%). Продолжилась дефляция электро- и бытовых приборов (-0,17%). Замедлился рост цен на строительные материалы, подешевели одежда и обувь, бытовая химия. На бензин изменение цен составило 0,26%, на дизель – 0,16%", - следует из обзора министерства. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг - рост цен составил 0,55% на фоне роста цен на услуги санаториев.

https://ria.ru/20240605/benzin-1950784010.html

https://ria.ru/20240605/ekonomika-1950776739.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)