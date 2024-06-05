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СДПГ не поддержала инициативу партии "Зеленых" по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 05.06.2024
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17:07 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950744311.html
СДПГ не поддержала инициативу партии "Зеленых" по "Северному потоку — 2"
СДПГ не поддержала инициативу партии "Зеленых" по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 05.06.2024
СДПГ не поддержала инициативу партии "Зеленых" по "Северному потоку — 2"
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца не поддерживает инициативу партии "Зеленые" о создании парламентской комиссии для... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:07
2024-06-05T17:07
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца не поддерживает инициативу партии "Зеленые" о создании парламентской комиссии для расследования обстоятельств строительства газопровода "Северный поток 2", заявил изданию Spiegel депутат от СДПГ Ральф Штенгер. Ранее депутат от "Зеленых", которые вместе с СДПГ и свободными либералами (СвДП) входят в правящую коалицию, призвал к созданию парламентской комиссии по "Северному потоку 2" в связи с недавними публикациями газеты Süddeutsche Zeitung, раскрывающими некоторые детали принятие решения о строительстве газопровода. "Согласно нашему коалиционному соглашению, правительственные фракции могут подавать заявки только вместе. Я думаю, что это (создание комиссии - ред.) очень маловероятно, а также не вижу большинства в парламенте", - сказал Штенгер. Секретарь фракции СДПГ Катя Маст заявила изданию, что в настоящее время переговоров о создании комиссии не ведется: для этого "Зеленые" должны обратиться к социал-демократам, чего пока не произошло. Специализирующаяся на вопросах энергетике депутат от СДПГ Нина Шеер выразила более резкую оценку инициативы "Зеленых": "Если сейчас и раздаются голоса в пользу создания парламентской комиссии по расследованию ситуации с "Северным потоком", то я интерпретирую это скорее как ответную реакцию стремление (оппозиционной фракции - ред.) ХДС/ХСС создать парламентскую комиссию по расследованию отказа от ядерной энергетики", - сказал Шеер. На прошлой неделе Süddeutsche Zeitung опубликовала материалы по строительству "Северного потока-2". Из них следует, что в период с 2014 по 2022 годы два правительства канцлера Ангелы Меркель, состоявшие из ХДС/ХСС и СДПГ, активно продвигали запуск "Северного потока 2", порой игнорируя опасения ЕС, США и Украины. Действующий канцлер Шольц также был вовлечен в процесс принятия решений, поскольку в период с 2018 по 2021 годы занимал должность министра финансов и вице-канцлера. При этом сами "Зеленые" и представляющий их вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек сейчас оказались в центре крупного скандала, связанного с энергетикой. В апреле журнал Cicero опубликовал расследование, в котором доказывает, что представители партии "Зеленые" продавили закрытие последних АЭС в прошлом году через министерства экономики и окружающей среды вопреки мнению экспертов, а порой даже с помощью искажения информации. В настоящее время фракция ХДС/ХСС намерена создать парламентскую комиссию для расследования обстоятельств отказа от АЭС.
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в мире, германия, сша, украина, олаф шольц, ангела меркель, роберт хабек, хдс/хсс, евросоюз, северный поток — 2, северный поток
В мире, Германия, США, Украина, Олаф Шольц, Ангела Меркель, Роберт Хабек, ХДС/ХСС, Евросоюз, Северный поток — 2, Северный поток
СДПГ не поддержала инициативу партии "Зеленых" по "Северному потоку — 2"

СДПГ Шольца не поддержала создание комиссии по "Северному потоку — 2"

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца не поддерживает инициативу партии "Зеленые" о создании парламентской комиссии для расследования обстоятельств строительства газопровода "Северный поток 2", заявил изданию Spiegel депутат от СДПГ Ральф Штенгер.
Ранее депутат от "Зеленых", которые вместе с СДПГ и свободными либералами (СвДП) входят в правящую коалицию, призвал к созданию парламентской комиссии по "Северному потоку 2" в связи с недавними публикациями газеты Süddeutsche Zeitung, раскрывающими некоторые детали принятие решения о строительстве газопровода.
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"Согласно нашему коалиционному соглашению, правительственные фракции могут подавать заявки только вместе. Я думаю, что это (создание комиссии - ред.) очень маловероятно, а также не вижу большинства в парламенте", - сказал Штенгер.
Секретарь фракции СДПГ Катя Маст заявила изданию, что в настоящее время переговоров о создании комиссии не ведется: для этого "Зеленые" должны обратиться к социал-демократам, чего пока не произошло.
Специализирующаяся на вопросах энергетике депутат от СДПГ Нина Шеер выразила более резкую оценку инициативы "Зеленых": "Если сейчас и раздаются голоса в пользу создания парламентской комиссии по расследованию ситуации с "Северным потоком", то я интерпретирую это скорее как ответную реакцию стремление (оппозиционной фракции - ред.) ХДС/ХСС создать парламентскую комиссию по расследованию отказа от ядерной энергетики", - сказал Шеер.
На прошлой неделе Süddeutsche Zeitung опубликовала материалы по строительству "Северного потока-2". Из них следует, что в период с 2014 по 2022 годы два правительства канцлера Ангелы Меркель, состоявшие из ХДС/ХСС и СДПГ, активно продвигали запуск "Северного потока 2", порой игнорируя опасения ЕС, США и Украины. Действующий канцлер Шольц также был вовлечен в процесс принятия решений, поскольку в период с 2018 по 2021 годы занимал должность министра финансов и вице-канцлера.
При этом сами "Зеленые" и представляющий их вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек сейчас оказались в центре крупного скандала, связанного с энергетикой. В апреле журнал Cicero опубликовал расследование, в котором доказывает, что представители партии "Зеленые" продавили закрытие последних АЭС в прошлом году через министерства экономики и окружающей среды вопреки мнению экспертов, а порой даже с помощью искажения информации. В настоящее время фракция ХДС/ХСС намерена создать парламентскую комиссию для расследования обстоятельств отказа от АЭС.
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