Вандалы украли флаги Франции в коммуне Бретани перед визитом Макрона
Вандалы украли флаги и нанесли антифранцузские лозунги в коммуне Плюмлек
© Фото : OUEST-FRANCEАнтифранцузские лозунги в общественных местах коммуны Плюмлек французского региона Бретань
Антифранцузские лозунги в общественных местах коммуны Плюмлек французского региона Бретань
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неизвестные украли флаги Франции и нанесли антифранцузские лозунги в общественных местах коммуны Плюмлек французского региона Бретань в преддверии визита президента Эммануэля Макрона на мероприятие по случаю 80-летней годовщины десантной операции "Оверлорд", пишет издание Ouest France со ссылкой на власти коммуны.
"Все флаги, установленные в Плюмлек в память о десанте союзников, были украдены в ночь с 3 на 4 июня перед приездом Эммануэля Макрона. Жандармерия начала расследование", - сообщает издание.
Отмечается, что для мероприятия были найдены новые флаги.
Ouest France добавляет, что на автобусные остановки коммуны неизвестными также были нанесены граффити "Бретань не продается!", "Макрон, прочь из Бретани!" и "Это не Франция, а Бретань!"
Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат. В то же время в Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.