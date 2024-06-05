https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950678350.html

Вандалы украли флаги Франции в коммуне Бретани перед визитом Макрона

Вандалы украли флаги Франции в коммуне Бретани перед визитом Макрона - РИА Новости, 05.06.2024

Вандалы украли флаги Франции в коммуне Бретани перед визитом Макрона

Неизвестные украли флаги Франции и нанесли антифранцузские лозунги в общественных местах коммуны Плюмлек французского региона Бретань в преддверии визита... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:22

2024-06-05T14:22

2024-06-05T14:30

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неизвестные украли флаги Франции и нанесли антифранцузские лозунги в общественных местах коммуны Плюмлек французского региона Бретань в преддверии визита президента Эммануэля Макрона на мероприятие по случаю 80-летней годовщины десантной операции "Оверлорд", пишет издание Ouest France со ссылкой на власти коммуны. "Все флаги, установленные в Плюмлек в память о десанте союзников, были украдены в ночь с 3 на 4 июня перед приездом Эммануэля Макрона. Жандармерия начала расследование", - сообщает издание. Отмечается, что для мероприятия были найдены новые флаги. Ouest France добавляет, что на автобусные остановки коммуны неизвестными также были нанесены граффити "Бретань не продается!", "Макрон, прочь из Бретани!" и "Это не Франция, а Бретань!" Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат. В то же время в Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.

https://rsport.ria.ru/20240604/makron-1950490234.html

https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бретань, франция, сша, эммануэль макрон