https://ria.ru/20240605/fitso-1950771152.html

Фицо сообщил о серьезном ущербе здоровью после покушения

Фицо сообщил о серьезном ущербе здоровью после покушения - РИА Новости, 05.06.2024

Фицо сообщил о серьезном ущербе здоровью после покушения

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что покушение, совершенное на него в середине мая, нанесло серьезный ущерб его здоровью. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:25

2024-06-05T18:25

2024-06-05T18:51

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg

БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что покушение, совершенное на него в середине мая, нанесло серьезный ущерб его здоровью."Я всегда охранял свою личную жизнь, поэтому я лишь ограничусь констатированием того, что нападение нанесло серьезный ущерб моему здоровью", - сказал Фицо в ходе первого видеообращения после совершенного на него в середине мая покушения.

https://ria.ru/20240605/fitso-1950769941.html

словакия

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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо