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Фицо сообщил о серьезном ущербе здоровью после покушения - РИА Новости, 05.06.2024
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18:25 05.06.2024 (обновлено: 18:51 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/fitso-1950771152.html
Фицо сообщил о серьезном ущербе здоровью после покушения
Фицо сообщил о серьезном ущербе здоровью после покушения - РИА Новости, 05.06.2024
Фицо сообщил о серьезном ущербе здоровью после покушения
Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что покушение, совершенное на него в середине мая, нанесло серьезный ущерб его здоровью. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:25
2024-06-05T18:51
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что покушение, совершенное на него в середине мая, нанесло серьезный ущерб его здоровью."Я всегда охранял свою личную жизнь, поэтому я лишь ограничусь констатированием того, что нападение нанесло серьезный ущерб моему здоровью", - сказал Фицо в ходе первого видеообращения после совершенного на него в середине мая покушения.
https://ria.ru/20240605/fitso-1950769941.html
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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Фицо сообщил о серьезном ущербе здоровью после покушения

Премьер Словакии сообщил, что из-за покушения его здоровье сильно пострадало

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что покушение, совершенное на него в середине мая, нанесло серьезный ущерб его здоровью.
"Я всегда охранял свою личную жизнь, поэтому я лишь ограничусь констатированием того, что нападение нанесло серьезный ущерб моему здоровью", - сказал Фицо в ходе первого видеообращения после совершенного на него в середине мая покушения.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Фицо планирует вернуться к работе в конце июня или в июле
Вчера, 18:20
 
В миреСловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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