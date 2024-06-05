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Москва подписала соглашение по улучшению финпомощи для промпредприятий - РИА Новости, 05.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
18:02 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/finpomosch-1950756596.html
Москва подписала соглашение по улучшению финпомощи для промпредприятий
Москва подписала соглашение по улучшению финпомощи для промпредприятий - РИА Новости, 05.06.2024
Москва подписала соглашение по улучшению финпомощи для промпредприятий
Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, оно позволит... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:02
2024-06-05T18:02
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
россия
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, оно позволит улучшить условия получения финансовой помощи для московских промкомпаний по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Документ подписали генеральный директор МФППиП, подведомственной организации департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, Андрей Попов и председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко."Комплексную систему поддержки промышленных предприятий правительство Москвы разрабатывало и совершенствовало не один год. Один из самых популярных инструментов – льготные инвестиционные кредиты. Мы запустили в позапрошлом году программу субсидирования ставки под 3% до 3 миллиардов рублей на развитие производства сроком на три года. Подписанное соглашение позволит сделать условия привлечения дополнительных средств для предприятий еще более комфортными", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Также стороны планируют проводить совместные тематические мероприятия, рабочие встречи, круглые столы и совещания для выработки предложений по вопросам дальнейшего сотрудничества.Федорко рассказал, что одним из важных направлений работы банка ДОМ.РФ является участие в проектах, направленных на обеспечение технологического и промышленного развития города. Сотрудничество с фондом позволит увеличить вклад банка в поддержку промышленности и повысить доступность долгосрочного кредитования для столичных компаний.Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные инвестиционные кредиты и займы для промышленных предприятий. То есть компании могут получить деньги на покупку нового оборудования, расширения производственной площадки или развитие экспорта.Попов также отметил, что фонд оказывает поддержку различным промпредприятиям Москвы в виде компенсации по инвестиционным кредитам. Благодаря ей производители получают возможность привлекать деньги по выгодным условиям и вкладывать их в собственное развитие, совершенствуя технологии, создавая рабочие места и наращивая выпуск продукции.Необходимо заключить кредитный договор, чтобы получить средства по льготной ставке, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После того, как заявку одобрят, подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется нужная сумма. Также вся необходимая информация доступна на сайте фонда.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240527/moskva-1948541434.html
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владислав овчинский, москва, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Россия

Москва подписала соглашение по улучшению финпомощи для промпредприятий

© Фото : пресс-служба ДИППМосква подписала соглашение по улучшению финпомощи для промпредприятий
Москва подписала соглашение по улучшению финпомощи для промпредприятий - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, оно позволит улучшить условия получения финансовой помощи для московских промкомпаний по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Документ подписали генеральный директор МФППиП, подведомственной организации департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, Андрей Попов и председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко.
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"Комплексную систему поддержки промышленных предприятий правительство Москвы разрабатывало и совершенствовало не один год. Один из самых популярных инструментов – льготные инвестиционные кредиты. Мы запустили в позапрошлом году программу субсидирования ставки под 3% до 3 миллиардов рублей на развитие производства сроком на три года. Подписанное соглашение позволит сделать условия привлечения дополнительных средств для предприятий еще более комфортными", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.
Также стороны планируют проводить совместные тематические мероприятия, рабочие встречи, круглые столы и совещания для выработки предложений по вопросам дальнейшего сотрудничества.
Федорко рассказал, что одним из важных направлений работы банка ДОМ.РФ является участие в проектах, направленных на обеспечение технологического и промышленного развития города. Сотрудничество с фондом позволит увеличить вклад банка в поддержку промышленности и повысить доступность долгосрочного кредитования для столичных компаний.
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные инвестиционные кредиты и займы для промышленных предприятий. То есть компании могут получить деньги на покупку нового оборудования, расширения производственной площадки или развитие экспорта.
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Попов также отметил, что фонд оказывает поддержку различным промпредприятиям Москвы в виде компенсации по инвестиционным кредитам. Благодаря ей производители получают возможность привлекать деньги по выгодным условиям и вкладывать их в собственное развитие, совершенствуя технологии, создавая рабочие места и наращивая выпуск продукции.
Необходимо заключить кредитный договор, чтобы получить средства по льготной ставке, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После того, как заявку одобрят, подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется нужная сумма. Также вся необходимая информация доступна на сайте фонда.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваРоссия
 
 
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