https://ria.ru/20240605/finpomosch-1950756596.html

Москва подписала соглашение по улучшению финпомощи для промпредприятий

Москва подписала соглашение по улучшению финпомощи для промпредприятий - РИА Новости, 05.06.2024

Москва подписала соглашение по улучшению финпомощи для промпредприятий

Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, оно позволит... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:02

2024-06-05T18:02

2024-06-05T18:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950755507_0:201:3001:1889_1920x0_80_0_0_1e0fbcc709a63a4d3114b851bc923116.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, оно позволит улучшить условия получения финансовой помощи для московских промкомпаний по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Документ подписали генеральный директор МФППиП, подведомственной организации департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, Андрей Попов и председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко."Комплексную систему поддержки промышленных предприятий правительство Москвы разрабатывало и совершенствовало не один год. Один из самых популярных инструментов – льготные инвестиционные кредиты. Мы запустили в позапрошлом году программу субсидирования ставки под 3% до 3 миллиардов рублей на развитие производства сроком на три года. Подписанное соглашение позволит сделать условия привлечения дополнительных средств для предприятий еще более комфортными", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Также стороны планируют проводить совместные тематические мероприятия, рабочие встречи, круглые столы и совещания для выработки предложений по вопросам дальнейшего сотрудничества.Федорко рассказал, что одним из важных направлений работы банка ДОМ.РФ является участие в проектах, направленных на обеспечение технологического и промышленного развития города. Сотрудничество с фондом позволит увеличить вклад банка в поддержку промышленности и повысить доступность долгосрочного кредитования для столичных компаний.Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные инвестиционные кредиты и займы для промышленных предприятий. То есть компании могут получить деньги на покупку нового оборудования, расширения производственной площадки или развитие экспорта.Попов также отметил, что фонд оказывает поддержку различным промпредприятиям Москвы в виде компенсации по инвестиционным кредитам. Благодаря ей производители получают возможность привлекать деньги по выгодным условиям и вкладывать их в собственное развитие, совершенствуя технологии, создавая рабочие места и наращивая выпуск продукции.Необходимо заключить кредитный договор, чтобы получить средства по льготной ставке, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После того, как заявку одобрят, подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется нужная сумма. Также вся необходимая информация доступна на сайте фонда.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240527/moskva-1948541434.html

https://ria.ru/20240529/pomoschnik-1949145872.html

москва

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, россия