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Решетников призвал не расслабляться из-за достижений российской экономики - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:49 05.06.2024 (обновлено: 19:47 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ekonomika-1950776739.html
Решетников призвал не расслабляться из-за достижений российской экономики
Решетников призвал не расслабляться из-за достижений российской экономики - РИА Новости, 05.06.2024
Решетников призвал не расслабляться из-за достижений российской экономики
Улучшение позиции России среди экономик мира по паритету покупательной способности и выход на четвертое место в рейтинге — это не повод расслабляться, заявил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:49
2024-06-05T19:47
пмэф-2024
экономика
россия
максим решетников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Улучшение позиции России среди экономик мира по паритету покупательной способности и выход на четвертое место в рейтинге — это не повод расслабляться, заявил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии "Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП" в рамках стартового дня ПМЭФ.&quot;Статистика есть статистика, и международная статистика — это статистика в квадрате. Все эти международные сравнения — мы внутри на них ориентируемся, но понятно, что там есть повод пообсуждать что-либо. Но, в общем, это не повод расслабляться&quot;, — подчеркнул он.Позднее министр добавил, что на позицию России повлияли несколько факторов. В первую очередь сработала экономическая политика, направленная на рост ВВП. Эту работу проделали Центробанк и правительство под руководством президента. Еще одним фактором стали относительные цены, отметил Решетников. По его словам, действия по сдерживанию инфляции и развитию собственного предложения привели к относительно меньшему росту стоимости товаров, чем в других странах. Благодаря этому Россия и оказалась на четвертом месте в рейтинге Всемирного банка, подчеркнул глава Минэкономразвития.Решетников также отметил, что такое положение ни в коем случае не должно успокаивать. &quot;Надо развиваться, потому что вопрос не только развития наших ближайших конкурентов — Японии, Германии — у нас там за спиной Индонезия, которая очень активно развивается&quot;, — добавил он.Исходя из этого, реализация всех национальных проектов и других задач, которые озвучил президент, будет напрямую влиять на то, останется ли Россия на четвертой позиции, резюмировал министр.На минувшей неделе Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7) и Германию (3,4). В 2022-2023 годах, как подсчитало агентство, положение дел сохранилось.
https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html
https://ria.ru/20240601/ekonomika-1949773145.html
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912548610.html
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экономика, россия, максим решетников
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Решетников
Решетников призвал не расслабляться из-за достижений российской экономики

Решетников призвал не расслабляться из-за четвертого места России по ППС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Решетников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Улучшение позиции России среди экономик мира по паритету покупательной способности и выход на четвертое место в рейтинге — это не повод расслабляться, заявил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии "Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП" в рамках стартового дня ПМЭФ.
«

"Статистика есть статистика, и международная статистика — это статистика в квадрате. Все эти международные сравнения — мы внутри на них ориентируемся, но понятно, что там есть повод пообсуждать что-либо. Но, в общем, это не повод расслабляться", — подчеркнул он.

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России нужны деньги — и она нашла, где их взять
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Позднее министр добавил, что на позицию России повлияли несколько факторов. В первую очередь сработала экономическая политика, направленная на рост ВВП. Эту работу проделали Центробанк и правительство под руководством президента. Еще одним фактором стали относительные цены, отметил Решетников. По его словам, действия по сдерживанию инфляции и развитию собственного предложения привели к относительно меньшему росту стоимости товаров, чем в других странах. Благодаря этому Россия и оказалась на четвертом месте в рейтинге Всемирного банка, подчеркнул глава Минэкономразвития.
Решетников также отметил, что такое положение ни в коем случае не должно успокаивать.
«

"Надо развиваться, потому что вопрос не только развития наших ближайших конкурентов — Японии, Германии — у нас там за спиной Индонезия, которая очень активно развивается", — добавил он.

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Удержали позиции: экономика России в лидерах по ключевому показателю
1 июня, 08:00
Исходя из этого, реализация всех национальных проектов и других задач, которые озвучил президент, будет напрямую влиять на то, останется ли Россия на четвертой позиции, резюмировал министр.
На минувшей неделе Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7) и Германию (3,4). В 2022-2023 годах, как подсчитало агентство, положение дел сохранилось.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМаксим Решетников
 
 
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