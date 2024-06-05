https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти" - РИА Новости, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
В Донецке из-за активности украинских БПЛА появилась "дорога смерти", где ВСУ целенаправленно бьют по гражданским, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T04:35
2024-06-05T04:35
2024-06-05T07:42
специальная военная операция на украине
кировский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. В Донецке из-за активности украинских БПЛА появилась "дорога смерти", где ВСУ целенаправленно бьют по гражданским, передает корреспондент РИА Новости.На улице Бирюзова, которая соединяет Петровский и Кировский районы города, украинские военные за последние пять дней с помощью беспилотников уничтожили четыре гражданских автомобиля. Сгоревшие остатки машин со следами попаданий снарядов остались стоять вдоль дороги, на которой разбросаны и фрагменты самих дронов.Как отметил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Сергей Переверзев, специалисты регулярно фиксируют налеты украинских ударных беспилотников в Кировском районе Донецка, в том числе в районе улицы Бирюзовой."На сегодняшний день это уже четыре автомобиля за неделю. Также сегодня сожгли один автомобиль сбросом с БПЛА, где получили ранения двое гражданских лиц. По сути, в Донецке появилась новая "дорога смерти", — сообщил он.Местные жители отмечают, что украинские дроны в их районе летают постоянно, а улицу, на которой уничтожают гражданские авто стараются объезжать другой дорогой."У нас "птички" (БПЛА) летают постоянно. Лучше людям не ехать по этой трассе. Туда страшно ехать просто-напросто. За пять дней четыре машины. Это все гражданские машины", — рассказала местная жительница Ирина Ивановна. По ее словам, за 10 лет жизни в прифронтовом районе она убедилась, что украинские военные наносят удары по гражданским объектам целенаправленно.Несмотря на высокую опасность, общественный транспорт ходит по этой дороге, чтобы люди могли попасть на работу и расположенный в соседнем районе рынок."Постоянно туда-сюда прилеты, дроны летают постоянно. Здесь ходит 65-й маршрут — это постоянное передвижение на "Текстильщик" (рынок), чтобы скупиться и все остальное", — рассказал местный житель Александр.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934820724.html
https://ria.ru/20240316/donetsk-1933467934.html
https://ria.ru/20240207/bespilotnik-1925854702.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кировский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
В Донецке из-за атак БПЛА появилась "дорога смерти", где ВСУ бьют по гражданским
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. В Донецке из-за активности украинских БПЛА появилась "дорога смерти", где ВСУ целенаправленно бьют по гражданским, передает корреспондент РИА Новости.
На улице Бирюзова, которая соединяет Петровский и Кировский районы
города, украинские военные за последние пять дней с помощью беспилотников уничтожили четыре гражданских автомобиля. Сгоревшие остатки машин со следами попаданий снарядов остались стоять вдоль дороги, на которой разбросаны и фрагменты самих дронов.
Как отметил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
) Сергей Переверзев, специалисты регулярно фиксируют налеты украинских ударных беспилотников в Кировском районе Донецка, в том числе в районе улицы Бирюзовой.
«
"На сегодняшний день это уже четыре автомобиля за неделю. Также сегодня сожгли один автомобиль сбросом с БПЛА, где получили ранения двое гражданских лиц. По сути, в Донецке появилась новая "дорога смерти", — сообщил он.
Местные жители отмечают, что украинские дроны в их районе летают постоянно, а улицу, на которой уничтожают гражданские авто стараются объезжать другой дорогой.
"У нас "птички" (БПЛА) летают постоянно. Лучше людям не ехать по этой трассе. Туда страшно ехать просто-напросто. За пять дней четыре машины. Это все гражданские машины", — рассказала местная жительница Ирина Ивановна.
По ее словам, за 10 лет жизни в прифронтовом районе она убедилась, что украинские военные наносят удары по гражданским объектам целенаправленно.
Несмотря на высокую опасность, общественный транспорт ходит по этой дороге, чтобы люди могли попасть на работу и расположенный в соседнем районе рынок.
"Постоянно туда-сюда прилеты, дроны летают постоянно. Здесь ходит 65-й маршрут — это постоянное передвижение на "Текстильщик" (рынок), чтобы скупиться и все остальное", — рассказал местный житель Александр.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева
, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ
.