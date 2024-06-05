Рейтинг@Mail.ru
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти" - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 05.06.2024 (обновлено: 07:42 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти" - РИА Новости, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
В Донецке из-за активности украинских БПЛА появилась "дорога смерти", где ВСУ целенаправленно бьют по гражданским, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T04:35
2024-06-05T07:42
специальная военная операция на украине
кировский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335889_0:29:3067:1754_1920x0_80_0_0_6125b69c6c740eb7a4b0a8ec63e57ad0.jpg
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. В Донецке из-за активности украинских БПЛА появилась "дорога смерти", где ВСУ целенаправленно бьют по гражданским, передает корреспондент РИА Новости.На улице Бирюзова, которая соединяет Петровский и Кировский районы города, украинские военные за последние пять дней с помощью беспилотников уничтожили четыре гражданских автомобиля. Сгоревшие остатки машин со следами попаданий снарядов остались стоять вдоль дороги, на которой разбросаны и фрагменты самих дронов.Как отметил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Сергей Переверзев, специалисты регулярно фиксируют налеты украинских ударных беспилотников в Кировском районе Донецка, в том числе в районе улицы Бирюзовой."На сегодняшний день это уже четыре автомобиля за неделю. Также сегодня сожгли один автомобиль сбросом с БПЛА, где получили ранения двое гражданских лиц. По сути, в Донецке появилась новая "дорога смерти", — сообщил он.Местные жители отмечают, что украинские дроны в их районе летают постоянно, а улицу, на которой уничтожают гражданские авто стараются объезжать другой дорогой."У нас "птички" (БПЛА) летают постоянно. Лучше людям не ехать по этой трассе. Туда страшно ехать просто-напросто. За пять дней четыре машины. Это все гражданские машины", — рассказала местная жительница Ирина Ивановна. По ее словам, за 10 лет жизни в прифронтовом районе она убедилась, что украинские военные наносят удары по гражданским объектам целенаправленно.Несмотря на высокую опасность, общественный транспорт ходит по этой дороге, чтобы люди могли попасть на работу и расположенный в соседнем районе рынок."Постоянно туда-сюда прилеты, дроны летают постоянно. Здесь ходит 65-й маршрут — это постоянное передвижение на "Текстильщик" (рынок), чтобы скупиться и все остальное", — рассказал местный житель Александр.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240321/obstrel-1934820724.html
https://ria.ru/20240316/donetsk-1933467934.html
https://ria.ru/20240207/bespilotnik-1925854702.html
кировский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335889_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_c83de7a326f1f803056aa931280c1e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"

В Донецке из-за атак БПЛА появилась "дорога смерти", где ВСУ бьют по гражданским

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. В Донецке из-за активности украинских БПЛА появилась "дорога смерти", где ВСУ целенаправленно бьют по гражданским, передает корреспондент РИА Новости.
На улице Бирюзова, которая соединяет Петровский и Кировский районы города, украинские военные за последние пять дней с помощью беспилотников уничтожили четыре гражданских автомобиля. Сгоревшие остатки машин со следами попаданий снарядов остались стоять вдоль дороги, на которой разбросаны и фрагменты самих дронов.
Как отметил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Сергей Переверзев, специалисты регулярно фиксируют налеты украинских ударных беспилотников в Кировском районе Донецка, в том числе в районе улицы Бирюзовой.
«
"На сегодняшний день это уже четыре автомобиля за неделю. Также сегодня сожгли один автомобиль сбросом с БПЛА, где получили ранения двое гражданских лиц. По сути, в Донецке появилась новая "дорога смерти", — сообщил он.
Местные жители отмечают, что украинские дроны в их районе летают постоянно, а улицу, на которой уничтожают гражданские авто стараются объезжать другой дорогой.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
При обстреле Донецка погибла женщина
21 марта, 23:54
"У нас "птички" (БПЛА) летают постоянно. Лучше людям не ехать по этой трассе. Туда страшно ехать просто-напросто. За пять дней четыре машины. Это все гражданские машины", — рассказала местная жительница Ирина Ивановна.
По ее словам, за 10 лет жизни в прифронтовом районе она убедилась, что украинские военные наносят удары по гражданским объектам целенаправленно.
Несмотря на высокую опасность, общественный транспорт ходит по этой дороге, чтобы люди могли попасть на работу и расположенный в соседнем районе рынок.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Украинский дрон повредил несколько жилых домов в Донецке
16 марта, 12:44
"Постоянно туда-сюда прилеты, дроны летают постоянно. Здесь ходит 65-й маршрут — это постоянное передвижение на "Текстильщик" (рынок), чтобы скупиться и все остальное", — рассказал местный житель Александр.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов
7 февраля, 09:41
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала