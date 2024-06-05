https://ria.ru/20240605/donetsk-1950783240.html

ВСУ вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 05.06.2024

ВСУ вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка, выпустив девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:12

2024-06-05T19:12

2024-06-05T19:12

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

нато

россия

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка, выпустив девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 18.55 по 19.00 выпустили по этому району еще семь снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато, россия