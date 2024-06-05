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Глава стройнадзора МО Гарибян: ИИ помог решить проблему обманутых дольщиков

Глава стройнадзора МО Гарибян: ИИ помог решить проблему обманутых дольщиков - РИА Новости, 05.06.2024

Глава стройнадзора МО Гарибян: ИИ помог решить проблему обманутых дольщиков

Цифровизация значительно упростила все процессы в сфере строительства в Московской области. Так, искусственный интеллект помог решить проблему обманутых... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:21

2024-06-05T19:21

2024-06-05T19:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Цифровизация значительно упростила все процессы в сфере строительства в Московской области. Так, искусственный интеллект помог решить проблему обманутых дольщиков, сообщил министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян в интервью для 360.ru на полях ПМЭФ.По его словам, для контроля за возведением домов при долевом строительстве используется съемка с помощью квадрокоптеров, умных камер и другие современные виды надзорных режимов. Кроме того, нейросети способны дистанционно наблюдать за стройкой и определять количество рабочих, тем самым упрощая все процессы.При этом, хотя многие процедуры и перешли в онлайн, полностью автоматизировать их невозможно, отметил Гарибян. За каждым шагом цифровых систем наблюдает человек.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)