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Глава стройнадзора МО Гарибян: ИИ помог решить проблему обманутых дольщиков
Глава стройнадзора МО Гарибян: ИИ помог решить проблему обманутых дольщиков - РИА Новости, 05.06.2024
Глава стройнадзора МО Гарибян: ИИ помог решить проблему обманутых дольщиков
Цифровизация значительно упростила все процессы в сфере строительства в Московской области. Так, искусственный интеллект помог решить проблему обманутых... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:21
2024-06-05T19:21
2024-06-05T19:21
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Цифровизация значительно упростила все процессы в сфере строительства в Московской области. Так, искусственный интеллект помог решить проблему обманутых дольщиков, сообщил министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян в интервью для 360.ru на полях ПМЭФ.По его словам, для контроля за возведением домов при долевом строительстве используется съемка с помощью квадрокоптеров, умных камер и другие современные виды надзорных режимов. Кроме того, нейросети способны дистанционно наблюдать за стройкой и определять количество рабочих, тем самым упрощая все процессы.При этом, хотя многие процедуры и перешли в онлайн, полностью автоматизировать их невозможно, отметил Гарибян. За каждым шагом цифровых систем наблюдает человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Цифровизация значительно упростила все процессы в сфере строительства в Московской области. Так, искусственный интеллект помог решить проблему обманутых дольщиков, сообщил министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян в интервью для 360.ru
на полях ПМЭФ.
По его словам, для контроля за возведением домов при долевом строительстве используется съемка с помощью квадрокоптеров, умных камер и другие современные виды надзорных режимов. Кроме того, нейросети способны дистанционно наблюдать за стройкой и определять количество рабочих, тем самым упрощая все процессы.
При этом, хотя многие процедуры и перешли в онлайн, полностью автоматизировать их невозможно, отметил Гарибян. За каждым шагом цифровых систем наблюдает человек.