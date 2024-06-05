https://ria.ru/20240605/diplomatiya-1950657149.html

Лавров встретился с президентом переходного периода Буркина-Фасо

Лавров встретился с президентом переходного периода Буркина-Фасо - РИА Новости, 05.06.2024

Лавров встретился с президентом переходного периода Буркина-Фасо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:19

2024-06-05T13:19

2024-06-05T13:19

в мире

буркина-фасо

франция

уагадугу

сергей лавров

владимир путин

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УАГАДУГУ (Буркина-Фасо), 5 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает корреспондент РИА Новости. Российский министр прибыл в Уагадугу во вторник и провел переговоры со своим буркинийским коллегой Карамоко Жаном Мари Траоре, а в среду встретился с главой страны. До визита в Буркина-Фасо Лавров посетил Гвинею и Республику Конго. Визит же в Буркина-Фасо проходит на фоне перемен в сфере безопасности страны и свершившихся или же возможных изменений в присутствии французских и американских сил в регионе Сахеля, к которому относится эта страна, а также расширения взаимодействия этих стран с Россией. Буркина-Фасо является бывшей французской колонией и до недавнего времени у нее действовал с Францией целый ряд соглашений в сфере безопасности. Однако в конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила военный переворот, после которого руководство страны прекратило действие целого ряда договоренностей с Францией. Так, в январе 2023 года новые власти денонсировали соглашение с Францией о военном контингенте Франции в Буркина-Фасо, а уже в марте 2023 года - денонсировали договор о военной помощи с Францией, заключенный более 60 лет назад. Траоре посетил саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в конце июля прошлого года, где провел переговоры с Владимиром Путиным

https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html

https://ria.ru/20240605/lavrov-1950560369.html

буркина-фасо

франция

уагадугу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, буркина-фасо, франция, уагадугу, сергей лавров, владимир путин