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Лавров встретился с президентом переходного периода Буркина-Фасо - РИА Новости, 05.06.2024
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13:19 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/diplomatiya-1950657149.html
Лавров встретился с президентом переходного периода Буркина-Фасо
Лавров встретился с президентом переходного периода Буркина-Фасо - РИА Новости, 05.06.2024
Лавров встретился с президентом переходного периода Буркина-Фасо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:19
2024-06-05T13:19
в мире
буркина-фасо
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сергей лавров
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УАГАДУГУ (Буркина-Фасо), 5 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает корреспондент РИА Новости. Российский министр прибыл в Уагадугу во вторник и провел переговоры со своим буркинийским коллегой Карамоко Жаном Мари Траоре, а в среду встретился с главой страны. До визита в Буркина-Фасо Лавров посетил Гвинею и Республику Конго. Визит же в Буркина-Фасо проходит на фоне перемен в сфере безопасности страны и свершившихся или же возможных изменений в присутствии французских и американских сил в регионе Сахеля, к которому относится эта страна, а также расширения взаимодействия этих стран с Россией. Буркина-Фасо является бывшей французской колонией и до недавнего времени у нее действовал с Францией целый ряд соглашений в сфере безопасности. Однако в конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила военный переворот, после которого руководство страны прекратило действие целого ряда договоренностей с Францией. Так, в январе 2023 года новые власти денонсировали соглашение с Францией о военном контингенте Франции в Буркина-Фасо, а уже в марте 2023 года - денонсировали договор о военной помощи с Францией, заключенный более 60 лет назад. Траоре посетил саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в конце июля прошлого года, где провел переговоры с Владимиром Путиным
https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950560369.html
буркина-фасо
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в мире, буркина-фасо, франция, уагадугу, сергей лавров, владимир путин
В мире, Буркина-Фасо, Франция, Уагадугу, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров встретился с президентом переходного периода Буркина-Фасо

Лавров встретился с президентом переходного периода Буркина-Фасо Траоре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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УАГАДУГУ (Буркина-Фасо), 5 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает корреспондент РИА Новости.
Российский министр прибыл в Уагадугу во вторник и провел переговоры со своим буркинийским коллегой Карамоко Жаном Мари Траоре, а в среду встретился с главой страны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Лавров оценил отношения России и Буркина-Фасо
4 июня, 21:50
До визита в Буркина-Фасо Лавров посетил Гвинею и Республику Конго. Визит же в Буркина-Фасо проходит на фоне перемен в сфере безопасности страны и свершившихся или же возможных изменений в присутствии французских и американских сил в регионе Сахеля, к которому относится эта страна, а также расширения взаимодействия этих стран с Россией.
Буркина-Фасо является бывшей французской колонией и до недавнего времени у нее действовал с Францией целый ряд соглашений в сфере безопасности. Однако в конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила военный переворот, после которого руководство страны прекратило действие целого ряда договоренностей с Францией.
Так, в январе 2023 года новые власти денонсировали соглашение с Францией о военном контингенте Франции в Буркина-Фасо, а уже в марте 2023 года - денонсировали договор о военной помощи с Францией, заключенный более 60 лет назад.
Траоре посетил саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в конце июля прошлого года, где провел переговоры с Владимиром Путиным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 08:42
 
В миреБуркина-ФасоФранцияУагадугуСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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