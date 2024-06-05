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В Газе каждый третий ребенок до двух лет страдает от недоедания, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
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17:37 05.06.2024 (обновлено: 17:39 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/deti-1950754376.html
В Газе каждый третий ребенок до двух лет страдает от недоедания, пишут СМИ
В Газе каждый третий ребенок до двух лет страдает от недоедания, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
В Газе каждый третий ребенок до двух лет страдает от недоедания, пишут СМИ
Около 30% детей в возрасте до двух лет в секторе Газа страдают от острого недоедания, сообщила во вторник испанская газета Pais с ссылкой на сотрудников... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:37
2024-06-05T17:39
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МАДРИД, 5 июн - РИА Новости. Около 30% детей в возрасте до двух лет в секторе Газа страдают от острого недоедания, сообщила во вторник испанская газета Pais с ссылкой на сотрудников неправительственной организации Action Against Hunger. "Палестинцы голодают, их тела не получают необходимой энергии, их ткани разлагаются, а кожа поражена. Вот почему мы видим на фотографиях истощенных людей… условия жизни детей еще хуже, так как отсутствие пищи замедляет рост и развитие. Во многих ситуациях это необратимо, иммунная система не справляется, поэтому многие умирают от инфекций", - заявил изданию гуманитарный работник и специалист организации Кристина Искьердо, которая недавно вернулась в Испанию после месяца работы в Газе. Для того, чтобы объявить голод в каком-либо населенном пункте, необходимо подтвердить три обстоятельства: 20% жителей должны страдать от голода, уровень недоедания среди детей должен превышать 30%, а две из каждых 10 000 смертей в день должны быть вызваны нехваткой продовольствия. Хотя, по словам Искьердо, процесс определения этой ситуации "сложен", организации уже известно, что в Газе 30% детей в возрасте до двух лет страдают от острого недоедания. В начале апреля Всемирный банк совместно с ООН сообщили, что свыше половины жителей сектора Газа находятся на грани голода, и более 1 миллиона из них остались без домов в результате обострения палестино-израильского конфликта, которое началось осенью 2023 года. В их докладе подчеркивалось, что катастрофические для физического и психологического состояния последствия боевых действий в Газе сильнее всего затронули женщин, стариков и детей. При этом аналитики Всемирного банка и ООН ожидают, что последние столкнутся с "пожизненными последствиями" нынешнего конфликта для своего дальнейшего развития. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 36,5 тысячи, пострадали около 83 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/gaza-1906055528.html
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в мире, израиль, россия, испания, владимир путин, оон, хамас, всемирный банк, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Испания, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Всемирный банк, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе каждый третий ребенок до двух лет страдает от недоедания, пишут СМИ

Pais: в Газе около 30% детей в возрасте до 2 лет страдают от острого недоедания

© РИА НовостиПалестинские дети
Палестинские дети - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости
Палестинские дети. Архивное фото
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МАДРИД, 5 июн - РИА Новости. Около 30% детей в возрасте до двух лет в секторе Газа страдают от острого недоедания, сообщила во вторник испанская газета Pais с ссылкой на сотрудников неправительственной организации Action Against Hunger.
"Палестинцы голодают, их тела не получают необходимой энергии, их ткани разлагаются, а кожа поражена. Вот почему мы видим на фотографиях истощенных людей… условия жизни детей еще хуже, так как отсутствие пищи замедляет рост и развитие. Во многих ситуациях это необратимо, иммунная система не справляется, поэтому многие умирают от инфекций", - заявил изданию гуманитарный работник и специалист организации Кристина Искьердо, которая недавно вернулась в Испанию после месяца работы в Газе.
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В Save the Children назвали число убитых в Газе детей
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Для того, чтобы объявить голод в каком-либо населенном пункте, необходимо подтвердить три обстоятельства: 20% жителей должны страдать от голода, уровень недоедания среди детей должен превышать 30%, а две из каждых 10 000 смертей в день должны быть вызваны нехваткой продовольствия. Хотя, по словам Искьердо, процесс определения этой ситуации "сложен", организации уже известно, что в Газе 30% детей в возрасте до двух лет страдают от острого недоедания.
В начале апреля Всемирный банк совместно с ООН сообщили, что свыше половины жителей сектора Газа находятся на грани голода, и более 1 миллиона из них остались без домов в результате обострения палестино-израильского конфликта, которое началось осенью 2023 года. В их докладе подчеркивалось, что катастрофические для физического и психологического состояния последствия боевых действий в Газе сильнее всего затронули женщин, стариков и детей. При этом аналитики Всемирного банка и ООН ожидают, что последние столкнутся с "пожизненными последствиями" нынешнего конфликта для своего дальнейшего развития.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 36,5 тысячи, пострадали около 83 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
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Десять детей умерли от голода в больнице в секторе Газа, заявила ВОЗ
4 марта, 17:59
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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