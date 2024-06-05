https://ria.ru/20240605/chibis-1950751717.html

Медведев пообещал Чибису поддержку "Единой России" на выборах

Медведев пообещал Чибису поддержку "Единой России" на выборах - РИА Новости, 05.06.2024

Медведев пообещал Чибису поддержку "Единой России" на выборах

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал губернатору Мурманской области Андрею Чибису поддержку ЕР на выборах главы региона. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:33

2024-06-05T17:33

2024-06-05T17:47

политика

единая россия

андрей чибис

дмитрий медведев

мурманская область

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал губернатору Мурманской области Андрею Чибису поддержку ЕР на выборах главы региона.Чибис в ходе встречи сказал, что хотел бы получить поддержку, чтобы выдвинуться на выборы от партии ЕР. Медведев отметил, что за последние годы в регионе сделано не мало для подъема экономики и улучшения жизни людей."Все это дает основания считать, что этом смысле работа добротная, качественная, и она должна быть продолжена. Поэтому партия "Единая Россия" окажет всю необходимую поддержку для того, чтобы выдвинуть Вашу кандидатуру на пост губернатора, на пост высшего должностного лица", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240605/murmansk-1950754873.html

мурманская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, единая россия, андрей чибис, дмитрий медведев, мурманская область