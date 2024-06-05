https://ria.ru/20240605/chibis-1950751717.html
Медведев пообещал Чибису поддержку "Единой России" на выборах
Медведев пообещал Чибису поддержку "Единой России" на выборах - РИА Новости, 05.06.2024
Медведев пообещал Чибису поддержку "Единой России" на выборах
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал губернатору Мурманской области Андрею Чибису поддержку ЕР на выборах главы региона. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:33
2024-06-05T17:33
2024-06-05T17:47
политика
единая россия
андрей чибис
дмитрий медведев
мурманская область
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал губернатору Мурманской области Андрею Чибису поддержку ЕР на выборах главы региона.Чибис в ходе встречи сказал, что хотел бы получить поддержку, чтобы выдвинуться на выборы от партии ЕР. Медведев отметил, что за последние годы в регионе сделано не мало для подъема экономики и улучшения жизни людей."Все это дает основания считать, что этом смысле работа добротная, качественная, и она должна быть продолжена. Поэтому партия "Единая Россия" окажет всю необходимую поддержку для того, чтобы выдвинуть Вашу кандидатуру на пост губернатора, на пост высшего должностного лица", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240605/murmansk-1950754873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, андрей чибис, дмитрий медведев, мурманская область
Политика, Единая Россия, Андрей Чибис, Дмитрий Медведев, Мурманская область
Медведев пообещал Чибису поддержку "Единой России" на выборах
Медведев пообещал Чибису поддержку ЕР на выборах главы Мурманской области
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал губернатору Мурманской области Андрею Чибису поддержку ЕР на выборах главы региона.
Чибис в ходе встречи сказал, что хотел бы получить поддержку, чтобы выдвинуться на выборы от партии ЕР. Медведев отметил, что за последние годы в регионе сделано не мало для подъема экономики и улучшения жизни людей.
"Все это дает основания считать, что этом смысле работа добротная, качественная, и она должна быть продолжена. Поэтому партия "Единая Россия" окажет всю необходимую поддержку для того, чтобы выдвинуть Вашу кандидатуру на пост губернатора, на пост высшего должностного лица", - сказал Медведев.