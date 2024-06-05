https://ria.ru/20240605/bolnitsa-1950780707.html

Депздрав Москвы опроверг сообщения о закрытии ГКБ имени Плетнева

Депздрав Москвы опроверг сообщения о закрытии ГКБ имени Плетнева - РИА Новости, 05.06.2024

Депздрав Москвы опроверг сообщения о закрытии ГКБ имени Плетнева

Информация о закрытии Городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева не соответствует действительности, часть пациентов переведут в новый пульмонологический РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:04

2024-06-05T19:04

2024-06-05T19:04

общество

здоровье - общество

москва

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Информация о закрытии Городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева не соответствует действительности, часть пациентов переведут в новый пульмонологический центр ФМБА России, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. Ранее "Новая газета Европа", деятельность которой признана в РФ нежелательной, писала, что единственную в России больницу для пациентов с муковисцидозом переделают под госпиталь для участников специальной военной операции, а потом закроют. "В ответ на публикации о том, что больница имени Д.Д. Плетнева будет якобы закрыта, сообщаем, что информация не соответствует действительности. Больница продолжает свою деятельность. ГКБ имени Д.Д. Плетнева не является единственной в России больницей для лечения пациентов с муковисцидозом. К сожалению, условия в ней не отвечают современным требованиям и стандартам оказания помощи по этому заболеванию", - говорится в сообщении. Уточняется, что было принято решение о переводе пациентов в открытый в Москве новый пульмонологический центр ФМБА России. Там помощь пациентам с муковисцидозом оказывается в условиях современного специализированного отделения. Туда переведут пациентов для продолжения лечения, помощь им будет оказываться бесплатно, в рамках ОМС. Отмечается, что там предусмотрены все необходимые условия с применением всех новых технологий для пациентов с диагнозом муковисцидоз. В лечении будут принимать участие и специалисты больницы имени Плетнева. "Соглашение о сотрудничестве будет подписано между департаментом здравоохранения Москвы и ФМБА в ближайшее время. Вместе с тем отметим, что в настоящее время департаментом здравоохранения Москвы ведется работа по созданию высокотехнологичного центра для лечения муковисцидоза на базе одного из ведущих стационаров столицы", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240207/moskva-1925975080.html

https://ria.ru/20240122/medtsentr-1922745729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, москва, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)