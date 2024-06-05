https://ria.ru/20240605/boliviya-1950543294.html
Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию
Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию - РИА Новости, 05.06.2024
Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию
Боливия подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию, сообщил РИА Новости директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T03:24
2024-06-05T03:24
2024-06-05T03:24
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САНТА-КРУС (Боливия), 5 июн - РИА Новости. Боливия подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию, сообщил РИА Новости директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес. "У нас прошла встреча с российской делегацией, где мы договорились продолжить экспорт мяса говядины и дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса (семейства) верблюдовых", - сказал он. "Мясо ламы в нашей страны высокого качества, в нем мало холестерина. Мы сделали запрос, который был принят Россией (к рассмотрению - ред)", - добавил Суарес. По его словам, в Боливии имеется поголовье верблюдовых, достаточное для внутреннего рынка и для экспорта. "В Боливии насчитывается около 4 миллионов верблюдовых, включая лам и альпак, и есть возможность экспортировать этот продукт в разные страны мира", - отметил Суарес.
https://ria.ru/20240531/ris-1949628685.html
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экономика, боливия, россия
Экономика, Боливия, Россия
Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию
Боливия подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию
САНТА-КРУС (Боливия), 5 июн - РИА Новости. Боливия подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию, сообщил РИА Новости директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес.
"У нас прошла встреча с российской делегацией, где мы договорились продолжить экспорт мяса говядины и дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса (семейства) верблюдовых", - сказал он.
"Мясо ламы в нашей страны высокого качества, в нем мало холестерина. Мы сделали запрос, который был принят Россией (к рассмотрению - ред)", - добавил Суарес.
По его словам, в Боливии имеется поголовье верблюдовых, достаточное для внутреннего рынка и для экспорта.
"В Боливии насчитывается около 4 миллионов верблюдовых, включая лам и альпак, и есть возможность экспортировать этот продукт в разные страны мира", - отметил Суарес.