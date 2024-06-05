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Болгария будет обучать украинских военных санитаров - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/bolgariya-1950686527.html
Болгария будет обучать украинских военных санитаров
Болгария будет обучать украинских военных санитаров - РИА Новости, 05.06.2024
Болгария будет обучать украинских военных санитаров
Министерство обороны Болгарии раскрыло детали участия в тренировочной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине: в стране будут обучаться украинские военные... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:34
2024-06-05T14:34
специальная военная операция на украине
украина
болгария
россия
эммануэль макрон
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны Болгарии раскрыло детали участия в тренировочной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине: в стране будут обучаться украинские военные санитары. "Напоминаем, что, исполняя решение Народного собрания, наша страна заявила об участии в тренировочной миссии ЕС по оказанию помощи Украине. Подготовка личного состава происходит на территории Германии, Польши и других стран ЕС. В рамках этой миссии в Болгарии предусмотрено обучение военных санитаров - до 60 человек в год", - говорится в заявлении минобороны. Военное ведомство подчеркнуло, что Болгария не будет отправлять свои войска на территорию Украины. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240605/instruktory-1950618858.html
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украина, болгария, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Болгария, Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Евросоюз
Болгария будет обучать украинских военных санитаров

Минобороны Болгарии: в стране будут обучаться украинские военные санитары

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчения военных медиков
Учения военных медиков - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учения военных медиков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны Болгарии раскрыло детали участия в тренировочной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине: в стране будут обучаться украинские военные санитары.
"Напоминаем, что, исполняя решение Народного собрания, наша страна заявила об участии в тренировочной миссии ЕС по оказанию помощи Украине. Подготовка личного состава происходит на территории Германии, Польши и других стран ЕС. В рамках этой миссии в Болгарии предусмотрено обучение военных санитаров - до 60 человек в год", - говорится в заявлении минобороны.
Военное ведомство подчеркнуло, что Болгария не будет отправлять свои войска на территорию Украины.
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"Несколько минут". СМИ сообщили, что ждет западных инструкторов на Украине
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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