https://ria.ru/20240605/bogila-1950548782.html

Кандидат в ЕП сравнила антироссийские заявления главы ЕК со словами Гитлера

Кандидат в ЕП сравнила антироссийские заявления главы ЕК со словами Гитлера - РИА Новости, 05.06.2024

Кандидат в ЕП сравнила антироссийские заявления главы ЕК со словами Гитлера

В Греции обеспокоены распространением фашизма в Европе, ростом военных устремлений и военными планами ЕС против России, а заявления главы Еврокомиссии Урсулы... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T05:50

2024-06-05T05:50

2024-06-05T06:30

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АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости. В Греции обеспокоены распространением фашизма в Европе, ростом военных устремлений и военными планами ЕС против России, а заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен напоминают заявления Гитлера, сказала в интервью РИА Новости кандидат в депутаты Европарламента Людмила Богила. Она идет на выборы в Европарламент от внепарламентской греческой партии ЭПАМ ("Единый всенародный фронт"). Людмила Богила - уроженка СССР, родом из Луганской области (ныне - ЛНР), врач по профессии. Она также возглавляет Центр научных и общественных инициатив. "Мы отдаем себе отчет, в какой ситуации мы находимся, и сегодня наше стремление бороться за место в европейском парламенте связано с тем, что мы хотим с его трибуны говорить об этих проблемах, и о том плачевном состоянии, в котором находится Греция, и о тех проблемах, которые не обсуждаются в Евросоюзе, которые рассматриваются в судах, но замалчиваются. С той же проблемой прививок Pfizer", - сказала она. По ее словам, это, в частности, то, как Евросоюз решал проблему пандемии, по непрозрачным схемам закупал и распределял прививки компании Pfizer. "Наша партия ЭПАМ занимала четкую позицию с первого дня, когда была объявлена пандемия. Это сегодня есть масса исследований, которые говорят об утопичности всех действий, всех подходов с 2020 года к решению проблемы пандемии. Были непрозрачные схемы закупки и распределения прививок компании Pfizer. Есть еще и медицинская сторона, о которой пока не говорят в полный голос", - сказала Богила. По ее словам, теперь в Европе появилась проблема - военные планы и рост фашизма. "Сейчас вызрела новая колоссальная проблема - это военная позиция и планы Европейского союза создать так называемую европейскую оборону. Семнадцатого апреля этого года на встрече министров обороны Евросоюза председатель Еврокомиссии госпожа Урсула фон дер Ляйен заявила, что наши свобода и процветание зависят от нашей безопасности, и ЕС должен создать свою оборону. А чуть позже, 24 апреля, в Страсбурге фон дер Ляйен сказала, что "настоящей угрозой" для всей Европы является Россия. Такие беспрецедентные заявления не находят должного обсуждения в ЕС, хотя они по сути повторяют высказывания Гитлера. В январе 1941 года Гитлер сказал, что Германия берет на себя защиту и обеспечение безопасности Европы от "советского рабства", что она берет на себя борьбу с Россией. И что мы видим сегодня? Европейский союз стоит на тех же рельсах, на которых стоял Гитлер, и говорит практически теми же словами об опасности России. Я уж не говорю о переписывании истории. Мы видим распространения фашизма по всей Европе. Это сочетается с сегодняшней трагедией на Украине. Такое развитие дел нас очень огорчает и настораживает", - сказала Богила. Ее Центр научных и общественных инициатив ко Дню Победы организовал 10 мая в Афинах большой круглый стол о роли Советского Союза в спасении Европы от нацизма, где говорилось и о попытках фальсифицировать, и переписать историю.

https://ria.ru/20240307/vrag-1931842781.html

https://ria.ru/20240509/gretsiya-1944978162.html

https://ria.ru/20240505/prazdnik-1944031166.html

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в мире, европа, россия, греция, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент