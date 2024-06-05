https://ria.ru/20240605/boeing-1950736128.html

Новые информаторы о проблемах Boeing дали интервью прессе

Новые информаторы о проблемах Boeing дали интервью прессе - РИА Новости, 05.06.2024

Новые информаторы о проблемах Boeing дали интервью прессе

Инспекторы по качеству и вопросам производства Рой Ирвин и Сантьяго Паредес, работавшие на Boeing, впервые дали комментарий о небезопасности самолетов компании... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:52

2024-06-05T16:52

2024-06-05T16:52

в мире

технологии

южная каролина

канзас

сша

энтони блинкен

анджей дуда

boeing 737

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инспекторы по качеству и вопросам производства Рой Ирвин и Сантьяго Паредес, работавшие на Boeing, впервые дали комментарий о небезопасности самолетов компании для издания New York Post. "Рой Ирвин, ветеран Boeing, и Сантьяго Паредес, работавший в компании Spirit AeroSystems (производящей конструкции для самолетов Boeing - ред.) - двое из как минимум 20 информаторов, выразивших озабоченность проблемами безопасности и качества аэрокосмического гиганта", - пишет издание. Паредес, будучи сотрудником Spirit AeroSystems, занимающейся производством основных конструкций корпуса для самолетов Boeing, заявил, что был шокирован "сотнями" дефектов оборудования на стадии производства, назвав результат "бомбой замедленного действия". По словам Паредеса, начальство оказывало на него давление, чтобы он менее внимательно подходил к работе инспектора по качеству, так как в противном случае это мешало выполнению контрактов в срок. "Я постоянно боялся включить новости и увидеть, что с самолетом что-то случилось в воздухе. Это был кошмар", - добавил Паредес. По словам Ирвина, работавшего в Boeing с 2009 года, он находил серьезные нарушения качества и безопасности при инспекции новых самолетов "почти каждый день", но они не проходили должной проверки, что зачастую заставляло Ирвина нарушать субординацию из-за количества отмечаемых им проблем. Ирвин работал с другим информатором, Джоном Барнеттом, найденным мертвым 12 марта в своем фургоне в штате Южная Каролина. Полиция пришла к выводу, что он покончил с собой из-за проблем с психикой. Позднее 2 мая еще один информатор о нарушениях при производстве самолетов Boeing, Джошуа Дин, внезапно заболел и скончался в штате Канзас. Издание добавляет, что несмотря на смерти двух информаторов, Ирвин и Паредес "более чем когда-либо намерены говорить правду об увиденном". Как сообщалось, в январе этого года во время полета оторвалась часть фюзеляжа у Boeing 737 Max. В последнее время часто сообщалось и о других проблемах с самолетами компании. Пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также ранее вынужденно сажали лайнер этого производителя в аэропорту Лос-Анджелеса. Госсекретарь Энтони Блинкен в начале апреля пересел с Boeing на автомобиль, чтобы добраться из Франции в Бельгию, поскольку воздушное судно испытывало технические проблемы. Это не первая неприятность с самолетом Блинкена: в январе при вылете из Давоса в государственном Boeing 737, куда уже успел сесть Блинкен вместе с сопровождением, обнаружилась утечка кислорода. Поломку оказалось невозможно устранить, и самолет был признан небезопасным для полета.

https://ria.ru/20240312/boeing-1932407422.html

https://ria.ru/20240316/avia-1933262268.html

https://ria.ru/20240502/ssha-1943385723.html

южная каролина

канзас

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, южная каролина, канзас, сша, энтони блинкен, анджей дуда, boeing 737