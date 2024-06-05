https://ria.ru/20240605/biznes-1950825274.html

Цыбульский предложил способ упростить выход бизнесу из России на рынки

Цыбульский предложил способ упростить выход бизнесу из России на рынки - РИА Новости, 05.06.2024

Цыбульский предложил способ упростить выход бизнесу из России на рынки

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил ввести трансграничный электронный документооборот для экспортеров из России, что упростит выход... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:24

2024-06-05T22:24

2024-06-05T22:24

пмэф-2024

экономика

архангельская область

россия

александр цыбульский

федеральная налоговая служба (фнс россии)

евразийский экономический союз

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил ввести трансграничный электронный документооборот для экспортеров из России, что упростит выход российскому бизнесу на зарубежные рынки, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Дискуссия на эту тему прошла в рамках сессии Российского экспортного центра и РБК "Цифра для экспорта" на полях Петербургского международного экономического форума. Как было отмечено на сессии, Россия в последние годы существенно меняет и структуру экспорта, и состав стран, с которыми торгует особенно активно. Важную роль в том, чтобы сделать участие в этих процессах комфортным и эффективным для бизнеса, играет цифровая платформа "Мой экспорт" Российского экспортного центра На этой платформе создан единый каталог услуг, который в совершенно в новом, проактивном формате обеспечивает навигацию по мерам поддержки и услугам. К слову, сегодня в России их действует порядка 350. Опираясь на опыт Архангельской области, глава региона предложил пойти дальше и ввести трансграничный электронный документооборот для российских экспортеров. "В прошлом году мы с учетом потребностей регионального бизнеса одними из первых подписали соглашение с Российским экспортным центром, объединив на одной платформе федеральные и региональные меры поддержки. И сегодня лидируем в этом отношении: 18 региональных услуг уже размещено на платформе, а в ближайший месяц разместим еще 10. По сути, это стало службой одного окна для наших экспортеров", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что эффект от проведенной работы можно оценить уже сегодня. Так, меньше чем за шесть месяцев прошлого года от предпринимателей региона на платформу поступило порядка 460 заявлений, а за первое полугодие 2024 года – уже более 500. Таким образом, любой потенциальный экспортер из Архангельской области может воспользоваться полным спектром услуг и мер поддержки, в том числе по оформлению сертификатов, поиску новых партнеров, выстраиванию дорожной карты по выходу на экспортные рынки. В то же время, как отметил губернатор Архангельской области, на сегодняшний день экспортеры, воспользовавшиеся услугами платформы, на выходе получают бумажный документ. Новый уровень возможностей даст оцифровка всех процессов: от подачи электронного заявления до получения документов в электронном виде на выходе. Такой опыт в России уже есть – именно так работает система оформления электронных таможенных деклараций, без контакта с сотрудниками Федеральной таможенной службы. На выходе экспортер получает электронную декларацию с QR-кодом, которую можно мгновенно пересылать и предъявлять по месту требования. Более того, осуществляется информационный обмен электронными декларациями, например, при подаче заявления в ФНС для подтверждения ставки 0% при экспорте товаров за пределы ЕАЭС. По мнению главы региона, организовать этот процесс на территориях реализации экспортной продукции можно через торговые представительства, Торгово-промышленную палату или представителей РЭЦ, которые могут быть наделены полномочиями по выдаче официальных копий этих документов загранучреждениям. Глава РЭЦ Вероника Никишина предложение губернатора Архангельской области поддержала. "Внедрение трансграничного электронного документооборота – серьезная амбиция, которую мы готовы реализовать. Мы видим огромный спрос на такую услугу. Конечно, для этого необходимо пройти ряд бюрократических процедур, но задачу такую мы перед собой ставим", – подчеркнула она. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/krasnov-1950800961.html

https://ria.ru/20240605/reshetnikov-1950760745.html

https://ria.ru/20240605/peskov-1950683030.html

архангельская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, архангельская область, россия, александр цыбульский, федеральная налоговая служба (фнс россии), евразийский экономический союз