https://ria.ru/20240605/bezrabotitsa-1950781117.html

Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума

Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума - РИА Новости, 05.06.2024

Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума

Уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%, свидетельствуют данные Росстата . РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:06

2024-06-05T19:06

2024-06-05T19:10

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%, свидетельствуют данные Росстата ."В апреле 2024 года 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2024 года составил 2,6% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в марте 2024 года, когда безработица опустилась до 2,7%.Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,026 миллиона человек, то в апреле она снизилась до 1,961 миллиона человек.Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу апреля 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2024 года составила 76 миллионов человек.

https://ria.ru/20240605/bezrabotnye-1599982658.html

https://ria.ru/20240329/bezrabotitsa-1936618309.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, федеральная служба по труду и занятости (роструд)