Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума
Росстат: безработица в России в апреле снизилась до минимума в 2,6 процента
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа"
Посетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%, свидетельствуют данные Росстата .
"В апреле 2024 года 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2024 года составил 2,6% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в марте 2024 года, когда безработица опустилась до 2,7%.
Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,026 миллиона человек, то в апреле она снизилась до 1,961 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу апреля 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2024 года составила 76 миллионов человек.