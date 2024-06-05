https://ria.ru/20240605/bezopasnost-1950691091.html

В Париже усилят меры безопасности во время визита Байдена

В Париже усилят меры безопасности во время визита Байдена - РИА Новости, 05.06.2024

В Париже усилят меры безопасности во время визита Байдена

Меры безопасности будут усилены в Париже в течение нескольких дней на фоне визита во Францию президента США Джо Байдена по случаю 80-летия высадки союзнических... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:45

2024-06-05T14:45

2024-06-05T14:45

в мире

париж

франция

нормандия

джо байден

эммануэль макрон

габриэль атталь

великая отечественная война (1941-1945)

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ПАРИЖ, 5 июн – РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в Париже в течение нескольких дней на фоне визита во Францию президента США Джо Байдена по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии, сообщила в среду префектура парижской полиции. Ранее утром самолёт Байдена приземлился в парижском аэропорту Орли, где его встретил французский премьер Габриэль Атталь. Во Франции американский лидер примет участие в праздновании годовщины высадки десанта в Нормандии и проведет двусторонние переговоры с президентом Эммануэлем Макроном об Украине, Ближнем Востоке и климате. "Президент и первая леди Соединенных Штатов Америки будут находиться во Франции со среды 5 июня по воскресенье 9 июня 2024 года… В этой связи меры безопасности были приняты службами префектуры полиции", - говорится в коммюнике, опубликованном ведомством в соцсети X. Полиция санкционировала "съёмку, запись и передачу изображений, снятых с помощью камер, установленных на летательном аппарате", для обеспечения безопасности и предотвращения терактов. Разрешение действует на территории Парижа с раннего утра 5 июня до 14 часов 9 июня, сообщили правоохранители. Отдельное разрешение было выдано на аналогичную съёмку с вертолета с 9 до 12 часов в среду "для обеспечения безопасности президентского кортежа по прибытии". Оно распространялось не только на саму столицу, но и на пригородный департамент Валь-де-Марн, где располагается аэропорт Орли, сказано в коммюнике. Помимо этого периметр безопасности будет установлен в ряде районов Парижа на период визита американского лидера. Так, дорожное движение будет до воскресенья перекрыто на нескольких улицах в центре французской столицы, а в субботу 8 июня с утра до 23 часов вечера будет запрещён проезд по Елисейским полям, сообщила полиция. В этот день чету Байденов примет Макрон. Желающим пройти на огражденную территорию придется пройти досмотр правоохранителей, говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240605/bayden-1950544004.html

https://ria.ru/20240416/normandiya-1940346292.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, нормандия, джо байден, эммануэль макрон, габриэль атталь, великая отечественная война (1941-1945)