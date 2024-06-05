https://ria.ru/20240605/bespilotnik-1950547647.html

На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ

На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2024

На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ

На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожен БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T05:21

2024-06-05T05:21

2024-06-05T06:38

специальная военная операция на украине

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожен БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Беспилотник, уточнил глава региона, сбили дежурные силы противовоздушной обороны. Режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.

https://ria.ru/20240605/tankisty-1950547739.html

воронеж

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2024

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воронеж, александр гусев (губернатор)