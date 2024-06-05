https://ria.ru/20240605/bespilotnik-1950547647.html
На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ
На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2024
На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ
На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожен БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:21
2024-06-05T05:21
2024-06-05T06:38
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожен БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Беспилотник, уточнил глава региона, сбили дежурные силы противовоздушной обороны. Режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.
https://ria.ru/20240605/tankisty-1950547739.html
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воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ
Губернатор Гусев: на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте сбит БПЛА ВСУ