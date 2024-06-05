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В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
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18:38 05.06.2024 (обновлено: 19:02 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/beseda-1950774515.html
В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ
В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидает интересную беседу главы государства и представителей международных информационных агентств,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:38
2024-06-05T19:02
владимир путин
дмитрий песков
пмэф 2024
россия
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидает интересную беседу главы государства и представителей международных информационных агентств, которая состоится в среду на полях ПМЭФ."Мы ожидаем очень интересную беседу", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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владимир путин, дмитрий песков, россия, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, ПМЭФ 2024, Россия, Политика
ПМЭФ 2024
В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ

В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями международных СМИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидает интересную беседу главы государства и представителей международных информационных агентств, которая состоится в среду на полях ПМЭФ.
«
"Мы ожидаем очень интересную беседу", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран
Вчера, 18:51
 
ПМЭФ 2024Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияПолитика
 
 
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