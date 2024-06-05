https://ria.ru/20240605/beseda-1950774515.html

В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ

В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ - РИА Новости, 05.06.2024

В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидает интересную беседу главы государства и представителей международных информационных агентств,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:38

2024-06-05T18:38

2024-06-05T19:02

владимир путин

дмитрий песков

пмэф 2024

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидает интересную беседу главы государства и представителей международных информационных агентств, которая состоится в среду на полях ПМЭФ."Мы ожидаем очень интересную беседу", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950777097.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дмитрий песков, россия, политика