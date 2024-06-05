https://ria.ru/20240605/beseda-1950774515.html
В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ
В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидает интересную беседу главы государства и представителей международных информационных агентств,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:38
2024-06-05T18:38
2024-06-05T19:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидает интересную беседу главы государства и представителей международных информационных агентств, которая состоится в среду на полях ПМЭФ."Мы ожидаем очень интересную беседу", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950777097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, россия, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, ПМЭФ 2024, Россия, Политика
В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ
В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями международных СМИ