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"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в 2024 году - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:10 05.06.2024 (обновлено: 17:11 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/avtovaz-1950745184.html
"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в 2024 году
"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в 2024 году - РИА Новости, 05.06.2024
"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в 2024 году
"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в России в 2024 году на 5%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:10
2024-06-05T17:11
пмэф-2024
экономика
авто
россия
тольятти
ижевск
максим соколов
автоваз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в России в 2024 году на 5%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. В начале года компания озвучивала план продать на российском рынке 450 тысяч машин бренда. "Да, примерно в том же диапазоне (что и производство - ред): плюс-минус 5% повышаем прогноз по нашим продажам", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос о пересмотре плана по продажам Lada на 2024 год. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, авто, россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз
ПМЭФ-2024, Экономика, Авто, Россия, Тольятти, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в 2024 году

"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам Lada в России на пять процентов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в России в 2024 году на 5%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
В начале года компания озвучивала план продать на российском рынке 450 тысяч машин бренда.
"Да, примерно в том же диапазоне (что и производство - ред): плюс-минус 5% повышаем прогноз по нашим продажам", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос о пересмотре плана по продажам Lada на 2024 год.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Автомобиль e-Niva, электрическая версия Lada Niva Travel на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ электрическую версию Lada Niva Travel
Вчера, 12:49
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаАвтоРоссияТольяттиИжевскМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
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