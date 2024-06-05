https://ria.ru/20240605/avtovaz-1950745184.html

"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в 2024 году

"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в 2024 году - РИА Новости, 05.06.2024

"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в 2024 году

"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в России в 2024 году на 5%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:10

2024-06-05T17:10

2024-06-05T17:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в России в 2024 году на 5%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. В начале года компания озвучивала план продать на российском рынке 450 тысяч машин бренда. "Да, примерно в том же диапазоне (что и производство - ред): плюс-минус 5% повышаем прогноз по нашим продажам", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос о пересмотре плана по продажам Lada на 2024 год. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, авто, россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз