https://ria.ru/20240605/avtovaz-1950744803.html

"АвтоВАЗ" планирует перевыполнить план по производству Lada в 2024 году

"АвтоВАЗ" планирует перевыполнить план по производству Lada в 2024 году - РИА Новости, 05.06.2024

"АвтоВАЗ" планирует перевыполнить план по производству Lada в 2024 году

"АвтоВАЗ" планирует перевыполнить свой изначальный план по производству Lada в 2024 году на 5% и выпустить около 530 тысяч автомобилей, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:09

2024-06-05T17:09

2024-06-05T17:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует перевыполнить свой изначальный план по производству Lada в 2024 году на 5% и выпустить около 530 тысяч автомобилей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. В начале года автопроизводитель объявлял о намерении выпустить на своих заводах в РФ порядка 500 тысяч машин Lada. "Мы рассчитываем, что в этом году мы выпустим чуть больше 500 тысяч автомобилей, в пределах 5% погрешности повышаем свой прогноз", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024. "Примерно 530 тысяч при сохранении текущей рыночной тенденции", - уточнил он про текущий производственный план "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/lada-1950660702.html

https://ria.ru/20240605/avtovaz-1950744157.html

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экономика, авто, россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз